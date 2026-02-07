Δένδιας από Ινδία: Μηνύματα για άμυνα, ΝΑΤΟ και ΕΕ – Τι είπε για SAFE, εξοπλισμούς και μετανάστευση

Ο υπουργός Άμυνας μίλησε στο India-EU Forum για τη στρατηγική συνεργασία με την Ινδία, την ευρωπαϊκή άμυνα και τη γεωπολιτική ισορροπία, στέλνοντας σαφή μηνύματα για ΝΑΤΟ, εξοπλισμούς και μεταναστευτικό.

Δένδιας από Ινδία: Μηνύματα για άμυνα, ΝΑΤΟ και ΕΕ - Τι είπε για SAFE, εξοπλισμούς και μετανάστευση
07 Φεβ. 2026 21:48
Pelop News

Στη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, στη συνεργασία με την Ινδία αλλά και στις γεωπολιτικές προκλήσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο πρώτο «India-EU Forum» στο Νέο Δελχί. Όπως υπογράμμισε, η Ινδία δεν θεωρείται απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες που επιδιώκουν συμμετοχή στον μηχανισμό SAFE.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία, επισημαίνοντας πως μετά τον Ψυχρό Πόλεμο πολλές ευρωπαϊκές χώρες επαναπαύθηκαν στην αμερικανική προστασία. Τόνισε ότι η αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα απαιτεί χρόνο, καθώς δεν αρκεί η χρηματοδότηση αλλά χρειάζεται ανάπτυξη παραγωγικής βάσης και αλλαγή κουλτούρας.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, υπογράμμισε τη σημασία της συμμαχίας για τη διατήρηση της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών-μελών, ενώ σχολίασε και τις συζητήσεις γύρω από τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το ζήτημα έχει ουσιαστικά ξεπεραστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία ΕΕ-Ινδίας, τόσο στον αμυντικό όσο και στον οικονομικό τομέα. Τόνισε ότι η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το εμπορικό ισοζύγιο σήμερα είναι έντονα υπέρ της Ινδίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας σε τεχνολογία και νεοφυείς επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι η σύγχρονη άμυνα βασίζεται increasingly στη γνώση, την καινοτομία και προϊόντα διττής χρήσης.

Για τη μετανάστευση, έκανε λόγο για παγκόσμιο φαινόμενο που απαιτεί ισορροπημένη διαχείριση, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της Ευρώπης σε ανθρώπινο δυναμικό χωρίς να ενισχύονται τα κυκλώματα παράτυπης διακίνησης.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την ενίσχυση της άμυνας και των στρατηγικών συνεργασιών της, αλλά χρειάζονται περισσότερα βήματα και μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

