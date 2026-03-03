Δένδιας από Λευκωσία: «Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο» – Δημόσιες ευχαριστίες Χριστοδουλίδη

Στη Λευκωσία βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (3/3/26) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταφέροντας μήνυμα πλήρους στήριξης της Ελλάδας προς την Κύπρο.

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη και στον κυπριακό λαό τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού», ανέφερε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητές της».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι πρόκειται για κρίσιμες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή και τόνισε πως η ελληνική στάση έχει τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Όπως είπε, η Αθήνα είναι διατεθειμένη να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή, εντός των ορίων των δυνατοτήτων της χώρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλης Πάλμας, προκειμένου να συζητηθούν τα πρακτικά ζητήματα της στήριξης και να εξεταστούν περαιτέρω ενέργειες. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεσή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά τον κ. Δένδια για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Λευκωσίας. «Η Ελλάδα δηλώνει για μία ακόμη φορά παρούσα, σε μια κίνηση ιδιαίτερης ουσιαστικής αλλά και συμβολικής σημασίας», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η ελληνική στάση λειτουργεί και ως καταλύτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση της Ελλάδας ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουν έμπρακτα πως δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, εκφράζοντας την ελπίδα για σύντομη αποκλιμάκωση και επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας στην περιοχή.

