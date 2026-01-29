Δένδιας από τη φρεγάτα «Κίμων»: Επίσπευση της ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας

Την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τη Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επί της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης ελληνικής Belharra, στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, συμβολίζοντας τη στενή στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, σημειώνοντας ότι προωθούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μεσόγειο και πέραν αυτής. Χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Κίμων» ως «εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας» και έκανε λόγο για μια σχέση με «πλούσιο παρελθόν, ένδοξο παρόν και λαμπρό μέλλον».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνεται στη διμερή συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, μέσω της «Ατζέντας 2030», επενδύει με σχέδιο και αυτοπεποίθηση στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας, με έμφαση στη συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας, τομέα που, όπως σημειώθηκε, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρώπη συνολικά.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός έκανε λόγο για «νέα σελίδα» στη ναυτική συνεργασία των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο και τόνισε ότι Αθήνα και Παρίσι δεν επιθυμούν εντάσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η επίσημη υποδοχή της κ. Βοτρέν στον ναύσταθμο Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 10:45, ενώ ακολούθησε συνάντηση διάρκειας περίπου μίας ώρας επί της φρεγάτας. Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός παρέθεσε γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

