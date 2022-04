Δένδιας για Ουκρανία: «Πρόκειται για μία κρίση που αφορά τις βασικές αξίες μας, να πάρουμε ξεκάθαρη θέση» – ΒΙΝΤΕΟ

Στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την επίσκεψή του στην Οδησσό, αλλά και τις προσπάθειες της Ελλάδας να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Οδησσό και στη Μαριούπολη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία..

«Θα συζητήσουμε για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Λιβύη. Και θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου να βιαστούν σε αυτό. Διότι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενεργήσει και δράσει τώρα, διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουν οι χώροι της κύριας κρίσης που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία» είπε προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Νίκος Δένδιας.

«Όπως γνωρίζετε, θα συζητήσουμε ξανά για την Ουκρανία. Και πρόκειται να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Οδησσό στις 3 Απριλίου, καθώς και για τις προσπάθειες της Ελλάδας να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, όχι μόνο στην Οδησσό -το έχουμε κάνει ήδη- αλλά και στη Μαριούπολη, τo οποίo βρίσκουμε εξαιρετικά δύσκολο λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η Ρωσία στο να μας επιτρέψει να μεταφέρουμε αυτήν την ανθρωπιστική βοήθεια» επεσήμανε.

«Και ως τελευταία παρατήρηση, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μία κρίση που αναφέρεται στις αξίες μας, στις βασικές αξίες μας: Δημοκρατία, εδαφική ακεραιότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου. Και πρέπει να πάρουμε ξεκάθαρη θέση σε όλα τα μέτωπα» είπε κλείνοντας τις δηλώσεις του.

We are going to discuss #Ukraine again. And I am going to brief my colleagues on my recent visit to Odessa and also on the efforts of Greece to transfer humanitarian aid, not only to Odessa but also to #Mariupol (statement upon arrival at the #FAC in #Luxembourg). pic.twitter.com/7oivK0QKYY

