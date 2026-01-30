Δένδιας για τις τουρκικές NAVTEX: «Δεν δεσμεύουν την Ελλάδα» – Drones, εκπαίδευση κληρωτών και αναφορά στα Ίμια

Μήνυμα χαμηλών τόνων αλλά καθαρής γραμμής έστειλε ο Νίκος Δένδιας για τις δύο τουρκικές NAVTEX, τονίζοντας ότι δεν συνιστούν μέτρο πίεσης προς την Ελλάδα και πως απαιτείται προσοχή για να μην οξυνθεί το κλίμα. Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας περιέγραψε τον σχεδιασμό για μια βαθιά αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις, με έμφαση στην καινοτομία, στα drones και στη σοβαρή εκπαίδευση των κληρωτών.

30 Ιαν. 2026 11:21
Θέση για τις δύο τουρκικές NAVTEX πήρε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση» και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δεσμεύουν τη χώρα ώστε να εκληφθούν ως μέτρο πίεσης, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε πως χρειάζεται προσοχή για να μην πυροδοτηθεί περαιτέρω το κλίμα.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Δένδιας κράτησε αποστάσεις, λέγοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργού Άμυνας να σχολιάζει την άποψη του Πρωθυπουργού.

«Επανάσταση» πέρα από τον ορίζοντα

Ο υπουργός περιέγραψε μια μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε νέο επιχειρησιακό μοντέλο, λέγοντας ότι για πρώτη φορά αποκτούν δυνατότητες «πέραν του ορίζοντα». Όπως ανέφερε, η αποτροπή υπήρχε διαχρονικά, όμως πλέον επιχειρείται οι Ένοπλες Δυνάμεις να λειτουργούν ως «μηχανή λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών», με εργαλεία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για στροφή σε καινοτόμα, «ένοπλα» συστήματα και για προκλήσεις που δεν περιορίζονται μόνο στη γειτονική χώρα, αλλά αφορούν συνολικά το διεθνές περιβάλλον.

Drones και αλλαγή αντίληψης

Ο κ. Δένδιας έδωσε έμφαση στη συνολική αλλαγή φιλοσοφίας, σημειώνοντας πως δεν αρκούν τα νέα οπλικά συστήματα από μόνα τους, αλλά απαιτείται «καινούργια αντίληψη». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής drones «επί του πεδίου», αλλά και στην ανάγκη οι Ένοπλες Δυνάμεις να αποκτήσουν δομές που κατανοούν και αξιοποιούν την καινοτομία. Παραδέχθηκε ότι στην πορεία θα υπάρξουν λάθη και αστοχίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι υπάρχει «πολλή δουλειά ακόμη».

Θητεία: «Δεν είναι στρατός έτσι»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη θητεία, λέγοντας ότι –με εξαίρεση τις ειδικές δυνάμεις και τους δόκιμους– οι κληρωτοί είχαν μέχρι σήμερα ελάχιστη ή και καθόλου εκπαίδευση. «Αυτός δεν είναι στρατός και ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το νέο σχέδιο έχει δουλευτεί με προσοχή και ότι στόχος είναι ένας πραγματικά αξιόμαχος στρατός.

12 μίλια και εθνικό συμφέρον

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα έως 12 ναυτικά μίλια, σημειώνοντας ότι η χώρα θα αποφασίσει πώς θα ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το εθνικό συμφέρον.

Ίμια: «Δεκάδες σφάλματα»

Με αφορμή την επέτειο των Ιμίων, αποκάλυψε ότι στο υπουργείο Άμυνας, ανά εξάμηνο, γίνεται διήμερη διαδικασία εσωτερικής αποτίμησης και συζήτησης, στο πλαίσιο της οποίας είδαν και ανέλυσαν το σχετικό ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά. Όπως είπε, τότε έγιναν «δεκάδες σφάλματα» που κόστισαν τη ζωή τριών ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση δεν ξεκίνησε από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή την κυβέρνηση, αλλά από ενέργειες ιδιωτών.

