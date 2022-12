Δένδιας: Η παρουσία της Τουρκίας στην Αλβανία «αντιβαίνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας βρίσκεται σήμερα (21/12) στην Αλβανία, προκειμένου να έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο κ. Δένδιας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη συμφωνία της Τουρκίας με την Αλβανία, η οποία θα αγοράσει drones Bayraktar, στη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του, Όλτα Τσάσκα.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «πρέπει να εργαστούμε ώστε να μην επιτρέψουμε σε αναθεωρητικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν τη περιοχή καθώς πρόκειται για δυνάμεις που δεν έχουν ως απώτερο σκοπό τη συνεργασία αλλά να ασκήσουν επιρροή στην περιοχή».

Η αναφορά του κ. Δένδια, έρχεται μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη για την Πέμπτη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μειονοτικά χωριά της βορείου Ηπείρου, στη Δερβιτσάνη, τη Λιβαδειά και τη Χιμάρα – ειδικά στην τελευταία θα είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού.

Ι was welcomed today by #Albania FM @xhacka_olta in #Tirana. Following recent discussions in #Athens, earlier this month, today’s talks focused on further developing 🇬🇷-🇦🇱relations, #WesternBalkans 🇪🇺path, int’l/regional developments, 🇷🇺invasion of🇺🇦, #EasternMediterranean. pic.twitter.com/gK9QzATpya

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2022