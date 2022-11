Δένδιας: «Μια ιστορία επιτυχίας» η σχέση της Ελλάδας με το Μπαχρέιν και τις χώρες του Κόλπου

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στη Μάναμα με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντελατίφ μοιν Ρασίντ αλ-Ζαγιάνι, με σκοπό να παραστεί και στο «Manama Dialogue».

Ύστερα από την επίσκεψη που είχε κάνει ο ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν στην Αθήνα τον Μάιο του 2022, η νέα αυτή συνάντηση αποτελεί συνέχεια στην επαφή και τη συνεργασία στη σχέση Ελλάδας-Μπαχρέιν, με έμφαση να δίνεται εκ νέου στο Διεθνές Δίκαιο και στο διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, με βάση ανάρτηση που έκανε στο twitter το Υπουργείο Εξωτερικών.

