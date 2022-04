Δένδιας: Ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κασουλίδη

Λίγο πάνω από μια ώρα διήρκεσε η συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κασουλίδη, στο πλαίσιο του συντονισμού μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για τη χάραξη κοινής πολιτικής σε θέματα που άπτονται των εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Ι welcomed #Cyprus FM @IKasoulides @GreeceMFA for a fruitful discussion ahead of the 🇬🇷🇨🇾🇮🇱 Trilateral meeting.

In the context of 🇬🇷-🇨🇾 close & continuous coordination, talks focused on the Cyprus issue,the situation in #Ukraine & developments in #EasternMediterranean pic.twitter.com/NxSuKauxSZ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 5, 2022