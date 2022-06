Δένδιας: Στο Βελιγράδι ο Έλληνας ΥΠΕΞ – Συνάντηση με το Σέρβο ομόλογό του

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Νίκολα Σελάκοβιτς, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Βελιγράδι.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας, η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

I met with #Serbia counterpart N.Selakovic.

Discussion on:

🔹strengthening 🇬🇷🇷🇸 cooperation

🔹upcoming #SEECP Summit

🔹🇷🇸’s and #WesternBalkans’ 🇪🇺 perspective

🔹developments in the broader region of #EasternMediterranean pic.twitter.com/4EQDtOJhmW

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 3, 2022