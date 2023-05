Δένδιας: Συνάντηση με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας – Έθεσε το ζήτημα κράτησης του Μπελέρη

Στο περιθώριο του σημερινού ΣΕΥ στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με την ομόλογό του της Αλβανίας, Όλτα Ξάτσκα, αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνεται, «κατά τη συζήτηση, τέθηκε το ζήτημα σχετικά με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη» ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε τονίσει πως θα θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Σήμερα θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους στο Συμβούλιο το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Θα έχω έτσι την ευκαιρία να θέσω ξεκάθαρα το θέμα της κράτησης του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας, του κυρίου Μπελέρη. Από εκεί και πέρα, έχω την πρόθεση να συναντηθώ αμέσως μετά με την Αλβανίδα ομόλογό μου. Νομίζω ότι θα είναι μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

I will take this opportunity to clearly raise before my colleagues in today’s EU Foreign Affairs Council the issue of the detention of Himare’s elected Mayor, Fredi Beleri. I also intend to meet with my Albanian counterpart immediately afterwards. pic.twitter.com/qpZz1c5pT5

