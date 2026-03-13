Δένδιας – Βοτρίν: Στο τραπέζι η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας

Η ανανέωση και ο εμπλουτισμός της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της μακράς τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν. Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, η επικοινωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι στη συζήτηση εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, με έμφαση τόσο στη στρατηγική συμφωνία των δύο χωρών όσο και στη ναυτική συνεργασία. Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά και στην ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης έντασης.

Είχα σήμερα μακρά τηλεφωνική συνομιλία με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, κα Catherine Vautrin @CaVautrin, στο πλαίσιο των τακτικών μας διαβουλεύσεων. Μεταξύ άλλων: 🔹 Συλλυπήθηκα τη Γαλλίδα ομόλογό μου για την απώλεια του Γάλλου Αξιωματικού στο Ερμπίλ. 🔹… pic.twitter.com/HqddNXqlKi — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 13, 2026

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ακόμη ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τη Γαλλίδα ομόλογό του για την απώλεια Γάλλου αξιωματικού στο Ερμπίλ, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι δύο υπουργοί αξιολόγησαν και την κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Αθήνα και Παρίσι αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις ασφαλείας, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία τους στο θαλάσσιο πεδίο.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία βρίσκεται ήδη σε τροχιά διεύρυνσης. Από τα τέλη Ιανουαρίου είχε γίνει γνωστό ότι Αθήνα και Παρίσι κινούνται προς επικαιροποίηση και ενίσχυση της μεταξύ τους συμφωνίας, με στόχο ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας.

