Υπάρχει κάτι σχεδόν υπνωτιστικό στις viral τάσεις περιποίησης δέρματος. Ίσως γιατί δεν υπόσχονται απλώς καλύτερο δέρμα, αλλά μια μικρή μεταμόρφωση. Ένα πρόσωπο πιο φωτεινό, πιο λείο, πιο νέο. Και όσο πιο παράξενη είναι η μέθοδος, τόσο πιο γρήγορα εξαπλώνεται. Έτσι, ο κόσμος της ομορφιάς έχει γεμίσει με θεραπείες που μοιάζουν βγαλμένες από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά καταφέρνουν να γίνονται το απόλυτο θέμα συζήτησης.

Από τις ενέσεις με DNA σολομού μέχρι τις μάσκες με περιττώματα αηδονιού και τα γνωστά vampire facials, η σύγχρονη περιποίηση δεν ακολουθεί πλέον μόνο την επιστήμη ή την ανάγκη. Ακολουθεί και το σοκ. Το θέαμα. Την περιέργεια. Και κάπου εκεί γεννιέται το μεγάλο ερώτημα: πόσα από όλα αυτά έχουν πραγματικό όφελος και πόσα απλώς ντύνονται με τον μανδύα της καινοτομίας για να γίνουν το επόμενο viral φαινόμενο;

Η νέα εποχή των αλλόκοτων θεραπειών

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παράξενες θεραπείες ομορφιάς είναι οι ενέσεις με θραύσματα DNA από σπέρμα σολομού. Ακούγεται ακραίο, ίσως και απωθητικό σε κάποιους, όμως ακριβώς αυτή η υπερβολή είναι που έκανε τη μέθοδο να ξεχωρίσει.

Η τεχνική αυτή δεν λειτουργεί όπως τα κλασικά fillers. Δεν έρχεται να «γεμίσει» το πρόσωπο, αλλά να βελτιώσει συνολικά την ποιότητα της επιδερμίδας. Οι πολυνουκλεοτίδες που χρησιμοποιούνται έχουν συνδεθεί ερευνητικά με την αναγέννηση των ιστών και την επούλωση, με ορισμένες πρώιμες μελέτες να δείχνουν ότι μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερη ενυδάτωση, πιο λεία υφή και πιο ξεκούραστη όψη.

Το πρόβλημα είναι ότι, παρά τον ενθουσιασμό, τα δεδομένα παραμένουν ακόμη περιορισμένα. Με άλλα λόγια, η τάση έχει ενδιαφέρον, αλλά η απόσταση ανάμεσα στην υπόσχεση και στην πλήρη επιστημονική επιβεβαίωση δεν έχει ακόμη καλυφθεί.

Η τάση που μοιάζει απίστευτη αλλά δεν είναι καινούργια

Αν υπάρχει μία θεραπεία που κάνει σχεδόν όλους να σηκώνουν το φρύδι από απορία, είναι το λεγόμενο Geisha facial. Η ιδέα μιας μάσκας προσώπου που βασίζεται σε επεξεργασμένα περιττώματα αηδονιού ακούγεται τόσο ακραία, ώστε μοιάζει περισσότερο με αστικό μύθο παρά με πραγματική πρακτική ομορφιάς.

Κι όμως, πρόκειται για τελετουργικό με ρίζες στην Ιαπωνία. Η αρχική χρήση του συνδέθηκε με τον καθαρισμό του βαριού μακιγιάζ που φορούσαν οι καλλιτέχνες, ενώ σήμερα έχει μετατραπεί σε μια πολυσυζητημένη πρακτική ευεξίας και λάμψης.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν λείπει εντελώς η λογική πίσω από αυτή την πρακτική. Τα συγκεκριμένα επεξεργασμένα συστατικά περιέχουν ουρία και αμινοξέα, στοιχεία που συναντάμε συχνά και σε συμβατικά προϊόντα ενυδάτωσης. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η ακραία εικόνα της θεραπείας ταυτίζεται και με κάτι θαυματουργό. Οι ειδικοί επιμένουν ότι άλλο είναι το προσεκτικά καθαρισμένο δραστικό συστατικό και άλλο η εντύπωση που δημιουργεί το ίδιο το όνομα της θεραπείας.

Τα vampire facials και η γοητεία του «επιστημονικού» τρόμου

Από όλες τις viral θεραπείες, το vampire facial ίσως είναι εκείνο που συνδυάζει καλύτερα το στοιχείο του σοκ με μια πιο ουσιαστική επιστημονική βάση. Η διαδικασία βασίζεται στο πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, δηλαδή σε συστατικά που προέρχονται από το ίδιο το αίμα του ατόμου και αξιοποιούνται για να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς αναγέννησης.

Η δημοφιλία του εκτοξεύτηκε επειδή η εικόνα είναι δυνατή, σχεδόν κινηματογραφική. Όμως στην πραγματικότητα, αυτή η θεραπεία έχει μελετηθεί περισσότερο από πολλές άλλες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ελαστικότητας και στη μείωση ορισμένων σημαδιών γήρανσης, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι ίδια για όλους.

Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο: ακόμη και όταν μια θεραπεία έχει κάποια επιστημονική βάση, δεν σημαίνει ότι είναι μαγική λύση. Η απόσταση ανάμεσα στο «υπόσχεται» και στο «λειτουργεί πάντα» είναι τεράστια.

Όταν το viral ξεπερνά την επιστήμη

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όλες τις τάσεις. Κάποιες ξεπερνούν το όριο της περιέργειας και μπαίνουν σε ένα πεδίο όπου η επιστήμη σηκώνει ξεκάθαρα κόκκινη σημαία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το menstrual masking, δηλαδή η εφαρμογή εμμηνορροϊκού αίματος στο πρόσωπο.

Η τάση έγινε viral ακριβώς επειδή ακούγεται ακραία, αντισυμβατική και «απαγορευμένη». Ωστόσο, οι δερματολόγοι είναι σαφείς: δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά στοιχεία που να στηρίζουν τα υποτιθέμενα οφέλη της, ενώ η εικόνα της περισσότερο προκαλεί παρά εμπνέει εμπιστοσύνη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το διαδίκτυο λειτουργεί σχεδόν σαν σκηνή. Όσο πιο σοκαριστική είναι μια τάση, τόσο περισσότερα βλέμματα τραβά. Και κάπου εκεί η ανάγκη για θέαμα κινδυνεύει να ξεπεράσει την ανάγκη για πραγματική φροντίδα.

Η ομορφιά είχε πάντα μια αδυναμία στο παράξενο

Η αλήθεια είναι ότι οι αλλόκοτες πρακτικές ομορφιάς δεν είναι εφεύρεση της εποχής των social media. Οι άνθρωποι αναζητούσαν ανέκαθεν το μυστικό της νεότητας σε απρόσμενα μέρη. Από τα λουτρά της Κλεοπάτρας σε ξινό γάλα γαϊδούρας μέχρι τις φυτικές πάστες της Ασίας και τα πιο παράξενα παρασκευάσματα της αρχαιότητας, η περιποίηση είχε πάντα μια σχέση με το τελετουργικό, το ασυνήθιστο και το σχεδόν μυθικό.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ορισμένα από αυτά τα παλιά μυστικά άντεξαν στον χρόνο, όχι επειδή ήταν εξωτικά, αλλά επειδή τελικά είχαν μια λογική βάση. Συστατικά όπως φυτικά εκχυλίσματα, φύκια, κουρκουμίνη, ακόμη και πιο απλά υλικά όπως το ξίδι ή οι φάβες, βρήκαν αργότερα θέση στη σύγχρονη κοσμετολογία.

Αυτό δείχνει ότι το παράξενο δεν είναι από μόνο του άχρηστο. Απλώς χρειάζεται χρόνο, έρευνα και απόδειξη για να ξεχωρίσει τι έχει αξία και τι απλώς εντυπωσιάζει.

Το μέλλον της περιποίησης δεν θα είναι απαραίτητα πιο θεαματικό, αλλά πιο έξυπνο

Ενώ οι viral τάσεις συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, η επιστήμη κινείται σε διαφορετικό ρυθμό. Πιο αργό, πιο προσεκτικό, αλλά σαφώς πιο ουσιαστικό. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον λύσεις που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση του κολλαγόνου, με ειδικά αμινοξέα, αλλά και με το μικροβίωμα του δέρματος, δηλαδή το αόρατο οικοσύστημα μικροοργανισμών που επηρεάζει την υγεία της επιδερμίδας.

Αυτές οι προσεγγίσεις ίσως να μη γίνουν viral με την ίδια ευκολία, γιατί δεν έχουν το σοκ μιας αλλόκοτης θεραπείας. Έχουν όμως κάτι πιο ισχυρό: τη δυνατότητα να αλλάξουν πραγματικά τον τρόπο που βλέπουμε τη φροντίδα του δέρματος τα επόμενα χρόνια.

Και τελικά, τι αξίζει πραγματικά;

Ίσως αυτή να είναι η πιο ειλικρινής απάντηση: οι viral τάσεις περιποίησης δέρματος είναι γοητευτικές, γιατί μας κάνουν να πιστεύουμε ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει ένα μυστικό που δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει. Μια κρυφή συνταγή, μια απρόσμενη θεραπεία, ένα shortcut προς την τέλεια επιδερμίδα.

Όμως, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι, οι ειδικοί συνεχίζουν να επιστρέφουν στα βασικά. Αντηλιακό, σταθερή ενυδάτωση, σωστός καθαρισμός, δραστικά συστατικά με αποδεδειγμένη αξία, όπως η ρετινόλη, και συνέπεια. Όχι για μία εβδομάδα, αλλά για καιρό.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το δέρμα δεν αλλάζει από ένα viral βίντεο. Αλλάζει από τη φροντίδα που αντέχει στον χρόνο. Και αυτό, όσο λιγότερο θεαματικό κι αν ακούγεται, είναι ίσως το πιο δυνατό μυστικό ομορφιάς από όλα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



