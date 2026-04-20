Desecration 2.0 στην Πάτρα: Μια πρωτοποριακή έκθεση που περνά σε νέο επίπεδο

Η “Desecration 2.0” όχι μόνο αμφισβητεί τα καλλιτεχνικά πρότυπα, αλλά καλεί επίσης τους παρευρισκόμενους να εξερευνήσουν τη διασύνδεση των διαφόρων μορφών τέχνης, καθιστώντας την μια πρωτοποριακή γιορτή που διεγείρει τόσο τις αισθήσεις όσο και τη διάνοια.

Desecration 2.0 στην Πάτρα: Μια πρωτοποριακή έκθεση που περνά σε νέο επίπεδο Από την πρώτη έκθεση του Γιώργου Στυλιανού με τίτλο «Desecration»
20 Απρ. 2026 15:08
Η “Desecration 2.0” είναι η δεύτερη μια σειράς πρωτοποριακών εκθέσεων φωτογραφίας που ξεπερνά τα παραδοσιακά καλλιτεχνικά όρια. H 2η έκθεση συγχωνεύει άψογα τους κόσμους της φωτογραφίας, της τέχνης του κολλαζ και επιχρωματισμου από την missy merida και των αυθορμητων κειμενων του Γιωργου Παπαιωαννου. Η προσεκτικά επιμελημένη συλλογή φωτογραφιών ταξιδεύει τους θεατές σε ένα οπτικό ταξίδι, αποτυπώνοντας ωμές και αφιλτράριστες στιγμές παγωμένες στο χρόνο.

Κάθε φωτογραφία αφου τυπωθηκε, επεξεργαστηκε απο τον πρωτο καλλιτεχνη, χωρις κανενα περιορισμο, οριο ή καθοδηγηση,με μονη εμπνευση το συναισθημα που αυτη προκαλεσε, ενω σε δευτερο βαθμο η ελευθερη γραφη τοποθετηθηκε με τους ιδιους ορους πανω στο ηδη επεξεργασμενο εργο, χωρις ορους, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο βάθους και συναισθήματος στην οπτική αφήγηση. Το αποτέλεσμα είναι μια αρμονική συγχώνευση τριών διαφορετικών μορφών τέχνης, προκαλώντας τις προκαταλήψεις και προσκαλώντας το κοινό να εξερευνήσει τη διασύνδεση της δημιουργικότητας.

Η “Desecration 2.0” όχι μόνο αμφισβητεί τα καλλιτεχνικά πρότυπα, αλλά καλεί επίσης τους παρευρισκόμενους να εξερευνήσουν τη διασύνδεση των διαφόρων μορφών τέχνης, καθιστώντας την μια πρωτοποριακή γιορτή που διεγείρει τόσο τις αισθήσεις όσο και τη διάνοια.

Αφίσα εγκαινίων έκθεσης – Διάρκεια έκθεσης 17/4-3/5  Ποτοποιείο Πιλαβα, Καραϊσκάκη 120.

Desecration 2.0 στην Πάτρα: Μια πρωτοποριακή έκθεση που περνά σε νέο επίπεδο

Βιογραφικό Γιώργου Παπαϊωάννου

Γιώργος Παπαϊωάννου

Γεννημένος και μεγαλωμένος σε Τ.Κ. Αθηνών, ξεκίνησε στα 22 να εργάζεται ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά -κι επειδή του αρέσει να φλεξάρει- τα περισσότερα χρόνια σε επιτελικές θέσεις. Περιμένει να πάρει σύνταξη, να αράξει στο βουνό, να ακούει μουσικές, να διαβάζει Ντοστογιέφσκι και να κάνει δισεκατομμύρια κατασκευές. Αγαπάει τη Φιλίππα και τον Στέφανο από εδώ έως τον ατέλειωτο ουρανό και πάλι πίσω.

Βιογραφικό Missy Merida

Η MISSY MERIDA
Η Έλενα Καρανικολού, γνωστή και ως Missy Merida, είναι αυτοδίδακτη εικονογράφος. Ζει στην Αθήνα, όπου δραστηριοποιείται στην εικονογράφηση παιδικών έργων, έχοντας στο ενεργητικό της βιβλία πολλών αξιόλογων συγγραφέων, μα και δικά της βιβλία, τα οποία συνδυάζουν κείμενο και εικονογράφηση της ίδιας.
Παλεύει για τα αυτονόητα και πιστεύει πως αυτός ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη τρυφερότητα. Έχει φτιάξει έναν δικό της πλανήτη, μέσα στον οποίο ζει η οικογένειά της, καθώς και τα λατρεμένα της σκυλιά.
Ο γιος της είναι ο δάσκαλος και ο καθοδηγητής της σε αυτόν τον κόσμο, μα και η μεγαλύτερη έμπνευσή της.​​​​​​​​​​​​​​​​

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ο Γιώργος Στυλιανός γεννημένος στην Πάτρα, με καρδιά στην Ήπειρο και βάση το πουθενά,
είναι ένας μαχητής των συναισθημάτων, με την τέχνη να αποτελεί το κύριο όπλο και καταφύγιό του. Σμιλευμένος από βιώματα σκληρά και μη, έχει μάθει να μετατρέπει κάθε εμπειρία σε δημιουργία και τροφή για σκέψη.
Φωτογράφος του αυθορμητισμού και των στιγμών ζωής, φανατικός music selector και τεχνίτης της λέξης, κινείται άνετα ανάμεσα στις εικόνες, τους ήχους και τα κείμενα, αναζητώντας πάντα την αυθεντική στιγμή που δεν στήνεται — απλώς συμβαίνει.
Εραστής του ταξιδιού, βρίσκει νόημα στην κίνηση και στη συνάντηση με τον κόσμο. Μα πάνω από όλα, ο μεγαλύτερος έρωτας και η βαθύτερη έμπνευσή του παραμένει ο γιος του.

 

Φωτογραφίες – Γιώργος Στυλιανός
Κείμενα – Γιώργος Παπαϊωάννου
Εικαστική παρέμβαση – Missy Merida

