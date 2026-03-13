ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης την Δευτέρα 16 Μαρτίου

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση του επιχώματος και του τεχνικού της σιδηροδρομικής γραμμής προαστιακού Πατρών στη χ.θ. 15+870 ΓΡ. Π-ΠΥ», από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 16 Μαρτίου, από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Καμινίων.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

