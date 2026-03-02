Διαφορετικός πόλεμος

Η νέα, συντονισμένη και προαναγγελθείσα επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν σηματοδοτεί ποιοτική αναβάθμιση της σύγκρουσης, με στόχο τον πυρήνα εξουσίας στην Τεχεράνη.

Ο «αποκεφαλισμός» της ηγεσίας, με κορυφαίο πλήγμα στον Αλί Χαμενεΐ και την ταυτόχρονη εξόντωση 47 ακόμα ηγετών, είναι κάτι πρωτοφανές στη σύγχρονη ιστορία.

Η άμεση, αλλά πολυδιάσπαρτη ιρανική αντίδραση και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνουν τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης. Παρά τα βαριά πλήγματα, το Ιράν διατηρεί αποτρεπτικές δυνατότητες.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ουάσιγκτον επιδιώκει ελεγχόμενη αποδυνάμωση ή άμεση ανατροπή, με απρόβλεπτες συνέπειες.

