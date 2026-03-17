Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 2.628 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Ποιους αφορά η μεγάλη προκήρυξη. Πού κατανέμονται οι θέσεις.

17 Μαρ. 2026 10:22
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την πλήρωση 2.628 μόνιμων θέσεων στον δημόσιο τομέα. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ενίσχυσης του κρατικού μηχανισμού για το τρέχον έτος και αφορά αποκλειστικά αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό 1Γ/2025. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης του ΑΣΕΠ το αργότερο έως τις 30 Μαρτίου 2026.

Ειδικότητες και Φορείς Το φάσμα των ειδικοτήτων είναι ιδιαίτερα ευρύ, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η διοίκηση, η μηχανική και η κοινωνική πρόνοια. Ενδεικτικά, ζητούνται:

  • Διοικητικό προσωπικό: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, ΤΕ Τελωνειακών και Εφοριακών.

  • Υγεία & Πρόνοια: ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

  • Τεχνικές Ειδικότητες: ΤΕ Πληροφορικής, καθώς και Μηχανικοί όλων των κλάδων (Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Τοπογράφοι).

  • Πρωτογενής Τομέας: ΤΕ Γεωπόνων, ΤΕ Δασοπόνων και ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

Γεωγραφική Κατανομή

Οι προσλήψεις αφορούν συνολικά 137 περιοχές της επικράτειας. Πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κάλυψη θέσεων σε νησιωτικές περιοχές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο) και ακριτικούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών φορμών, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Μαρτίου δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση.

