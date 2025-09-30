Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!

Από το Ζάλτσμπουργκ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τελικός προορισμός το Προάστειο! Αυτή ήταν η διαδρομή του Ανδρέα Μεϊντανά τις τελευταίες ημέρες, καθώς την περασμένη Πέμπτη ήταν α’ βοηθός στο παιχνίδι του Europa League, Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο (0-1).

Ακολούθησε το προχθεσινό ματς (28/9) για την 5η αγωνιστική της Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Βόλο (1-0) και τελείωσε με τον χθεσινό αγώνα (29/9) για την 1η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας, Νίκη Προαστείου – Αρης.

Europa League, Super League και Α’ Κατηγορία μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Εκτός των άλλων, αυτό δείχνει πως πλέον η ΕΠΣ Αχαΐας έχει τη δυνατότητα να ορίζει τοπ διαιτητές και βοηθούς στα παιχνίδια της Δευτέρας, όπως έγινε και με την Ελένη Αντωνίου, που χθες «σφύριξε» τον αγώνα Νίκη – Αρης Πατρών και το Σάββατο ήταν 4η στο Αρης – Πανσερραϊκός (1-1) στο «Κλ. Βικελίδης».

Την ίδια τακτική θα ακολουθήσει η Επιτροπή Διαιτησίας και στα επόμενα παιχνίδια που θα ορίζονται τις Δευτέρες, καθώς θα έχει την άνεση να χρησιμοποιήσει αξιολογημένους διαιτητές και βοηθούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



