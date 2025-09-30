Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!

Πλέον η ΕΠΣ Αχαΐας έχει τη δυνατότητα να ορίζει τοπ διαιτητές και βοηθούς στα παιχνίδια της Δευτέρας

Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!
30 Σεπ. 2025 12:10
Pelop News

Από το Ζάλτσμπουργκ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τελικός προορισμός το Προάστειο! Αυτή ήταν η διαδρομή του Ανδρέα Μεϊντανά τις τελευταίες ημέρες, καθώς την περασμένη Πέμπτη ήταν α’ βοηθός στο παιχνίδι του Europa League, Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο (0-1).
Ακολούθησε το προχθεσινό ματς (28/9) για την 5η αγωνιστική της Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Βόλο (1-0) και τελείωσε με τον χθεσινό αγώνα (29/9) για την 1η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας, Νίκη Προαστείου – Αρης.
Europa League, Super League και Α’ Κατηγορία μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Εκτός των άλλων, αυτό δείχνει πως πλέον η ΕΠΣ Αχαΐας έχει τη δυνατότητα να ορίζει τοπ διαιτητές και βοηθούς στα παιχνίδια της Δευτέρας, όπως έγινε και με την Ελένη Αντωνίου, που χθες «σφύριξε» τον αγώνα Νίκη – Αρης Πατρών και το Σάββατο ήταν 4η στο Αρης – Πανσερραϊκός (1-1) στο «Κλ. Βικελίδης».
Την ίδια τακτική θα ακολουθήσει η Επιτροπή Διαιτησίας και στα επόμενα παιχνίδια που θα ορίζονται τις Δευτέρες, καθώς θα έχει την άνεση να χρησιμοποιήσει αξιολογημένους διαιτητές και βοηθούς.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την 1η Οκτωβρίου
13:01 Σχέδιο ανάπτυξης του Λάδωνα-Σύντομα η δημοπράτηση για τις μελέτες του έργου
12:55 Ιδανικοί προορισμοί για εκδρομή τον Οκτώβριο
12:51 Δείτε γιατί υποχωρούν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
12:47 Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ
12:41 Αυλαία για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας με ήχους Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Καλδάρα, Κουγιουμτζή
12:35 Ο Πατρινός που τερμάτισε στο Σπάρταθλον, κίνητρο η μνήμη της μητέρας του
12:33 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Καμία συνδικαλιστική δίωξη δεν θα περάσει – Στήριξη στον Νίκο Διαμαντόπουλο»
12:29 Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Οι αποφάσεις μας βοηθούν στην καταπολέμηση της ακρίβειας»
12:25 Πάτρα: Από 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει ο Δήμος την ανακύκλωση
12:24 Ο Δήμος Ερυμάνθου αποκτά Τουριστικό οδηγό, δείτε τι περιέχει
12:18 Σενάρια λένε ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 4.200 δολάρια το 2026
12:10 Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!
11:59 Στα Καλάβρυτα σήμερα η εκπομπή «Οπου υπάρχει Ελλάδα»
11:51 Πατέρας και γιος παίζουν μαζί στον ΝΟΠ
11:42 Κίνα: Διάσωση γυναίκας μετά από 54 ώρες μέσα σε πηγάδι ΒΙΝΤΕΟ
11:35 Euroleague: Που θα δείτε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
11:30 Αποκαλυπτική έρευνα της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Ρωγμή στο πολιτικό σκηνικό – Τι αλλάζει με Καρυστιανού και Τσίπρα
11:23 Πανελλαδική απεργία 1η Οκτώβρη: Χειρόφρενο σε μέσα μεταφοράς και πλοία, τι θα λειτουργεί
11:21 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ