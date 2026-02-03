Διακίνηση ναρκωτικών και τρεις συλλήψεις νεαρών στο Αιγάλεω

Κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης, σε έρευνα στα σπίτια τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα σπαθί και ένα πιστόλι κρότου

Διακίνηση ναρκωτικών και τρεις συλλήψεις νεαρών στο Αιγάλεω
03 Φεβ. 2026 19:11
Pelop News

Στο Αιγάλεω συνελήφθησαν τρεις νεαροί για διακίνηση ναρκωτικών αλλά για επίθεση κατά αστυνομικών.

«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Όλα ξεκίνησαν όταν στην ΕΛΑΣ έφτασαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών, από έναν 22χρονο και 24χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν να τα πωλούν σε πλατεία του Αιγάλεω σε 25χρονο αλλοδαπό που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Όταν τους εντόπισαν οι αστυνομικοί οι δύο νεαροί που επέβαιναν σε μηχανή αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σε έρευνα στα σπίτια τους και την κατοχή τους κατασχέθηκαν:

• 1.148,7 γραμμ. κάνναβης
• 3 τρίφτες κάνναβης
• Πλήθος νάιλον συσκευασιών
• 2 ζυγαριές ακριβείας
• Σπαθί, πιστόλι κρότου και 8 φυσίγγια κρότου
• 20.000 λίρες Αιγύπτου και 440 ευρώ
• 5 κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:39 ΗΠΑ: κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln
20:31 Ομόνοια: Εξαφάνιση 14χρονου
20:21 Τα εγκλήματα από το παρελθόν, που ψάχνει η ΕΛΑΣ και το κίνητρο για τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη στη Νέα Πέραμο
20:11 Το μήνυμα του ετεροθαλή αδερφού της Λόρας: «Ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ»
20:00 Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!
19:51 Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και του έκοψε κομμάτι!
19:41 Μοναχός του Αίγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο στα διόδια Λογγού
19:21 Είχε δολοφονηθεί και ο θείος του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, πίσω από το έγκλημα η σύζυγός του και ο εραστής της
19:11 Διακίνηση ναρκωτικών και τρεις συλλήψεις νεαρών στο Αιγάλεω
19:00 Αντιπαράθεση για τον Παναχαϊκό Σύλλογο Αγροτών – Τα επιχειρήματα και ο αντίλογος
18:51 Credit Suisse: Εκατοντάδες λογαριασμοί της φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς
18:41 «Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
18:31 Τρομερός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στη Μιανμάρ
18:25 «Έφαγε» τρία χρόνια φυλακή για απόπειρα βιασμού ιερόδουλης σε οίκο ανοχής!
18:17 Δήμος Καλαβρύτων: Καινούργια ημιφορτηγά ενισχύουν το στόλο του Τμήματος Περιβάλλοντος
18:10 Σοκ, μαθητής μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του!
18:00 Αχαΐα – Ευλογιά προβάτων: SOS για τον Ερύμανθο – Τυροκόμος χτυπάει καμπανάκι μέσω της «Π»
17:51 Αυτός είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία
17:43 Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο
17:33 Δυτική Αχαΐα – Συνάντηση εργασίας Αλεξόπουλο-Αντιδημάρχων: «Προχωράμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ