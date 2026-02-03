Διακίνηση ναρκωτικών και τρεις συλλήψεις νεαρών στο Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω συνελήφθησαν τρεις νεαροί για διακίνηση ναρκωτικών αλλά για επίθεση κατά αστυνομικών.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην ΕΛΑΣ έφτασαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών, από έναν 22χρονο και 24χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν να τα πωλούν σε πλατεία του Αιγάλεω σε 25χρονο αλλοδαπό που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Όταν τους εντόπισαν οι αστυνομικοί οι δύο νεαροί που επέβαιναν σε μηχανή αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σε έρευνα στα σπίτια τους και την κατοχή τους κατασχέθηκαν:

• 1.148,7 γραμμ. κάνναβης

• 3 τρίφτες κάνναβης

• Πλήθος νάιλον συσκευασιών

• 2 ζυγαριές ακριβείας

• Σπαθί, πιστόλι κρότου και 8 φυσίγγια κρότου

• 20.000 λίρες Αιγύπτου και 440 ευρώ

• 5 κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

