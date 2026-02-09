Διακινούσαν πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και συνελήφθησαν!

Στο Κιλκίς τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να διακινούν στην πόλη του πλαστά 20ευρα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 27 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ ενώ αλλά 17 βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι ενός εκ των τριών συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για την κυκλοφορία των πλαστών χαρτονομισμάτων όταν ένας από τους τρεις που επιχείρησε να αγοράσει ορισμένα είδη από περίπτερο με πhttps://pelop.gr/kolonaki-listes-bikan-se-spiti-85chronis-kai-piran-kosmimata-axias-10-000-evro/λαστό χαρτονόμισμα, έγινε αντιληπτός, και τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν κι έσπευσαν την περιoχή εντόπισαν μετά από λίγη ώρα το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο συνεργούς του και τους συνέλαβαν. Όπως διαπίστωσαν νωρίτερα με τον ίδιο τρόπο είχαν πραγματοποιήσει 4 αγορές προϊόντων από καταστήματα στην πόλη του Κιλκίς, δίνοντας ως αντίτιμο πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκτός από τα 27 πλαστά χαρτονομίσματα, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ. Το όχημα που χρησιμοποιούσαν επίσης κατασχέθηκε. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και απάτη , οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

