Διακινούσαν πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και συνελήφθησαν!

Τρία άτομα στο Κιλκίς από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Διακινούσαν πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και συνελήφθησαν!
09 Φεβ. 2026 17:50
Pelop News

Στο Κιλκίς τρία άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να διακινούν στην πόλη του πλαστά 20ευρα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 27 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ ενώ αλλά 17 βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι ενός εκ των τριών συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη.

Κολωνάκι: Ληστές μπήκαν σε σπίτι 85χρονης και πήραν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για την κυκλοφορία των πλαστών χαρτονομισμάτων όταν ένας από τους τρεις που επιχείρησε να αγοράσει ορισμένα είδη από περίπτερο με πhttps://pelop.gr/kolonaki-listes-bikan-se-spiti-85chronis-kai-piran-kosmimata-axias-10-000-evro/λαστό χαρτονόμισμα, έγινε αντιληπτός, και τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν κι έσπευσαν την περιoχή εντόπισαν μετά από λίγη ώρα το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο συνεργούς του και τους συνέλαβαν. Όπως διαπίστωσαν νωρίτερα με τον ίδιο τρόπο είχαν πραγματοποιήσει 4 αγορές προϊόντων από καταστήματα στην πόλη του Κιλκίς, δίνοντας ως αντίτιμο πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκτός από τα 27 πλαστά χαρτονομίσματα, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ. Το όχημα που χρησιμοποιούσαν επίσης κατασχέθηκε. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και απάτη , οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 W Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/βίντεο
18:29 Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 37χρονο, που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο!
18:17 Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα
18:10 «Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;», ο Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών
18:00 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Οταν οι ΜΚΟ γίνονται ακατανόητες
17:50 Διακινούσαν πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και συνελήφθησαν!
17:40 Lidl: Ακόμη ένα άδικο και αυθαίρετο πρόστιμο – Θα ασκήσουμε και πάλι όλες τις νόμιμες ενέργειες. 
17:35 Γιατί όλοι μισούν τους Εβραίους;
17:34 Σε τι συμφώνησαν Προμηθέας 2014 και Απόλλων
17:32 Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 42χρονο καταζητούμενο από τη Σουηδία
17:24 Κολωνάκι: Ληστές μπήκαν σε σπίτι 85χρονης και πήραν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ
17:21 Ο γνωστός ηθοποιός ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή μέχρι την έφεση
17:16 Καλάβρυτα: Αρχή την Τσικνοπέμπτη στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου
17:08 Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα
17:00 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Παραμένει «ζεστό» το ενδιαφέρον – Πηγές του Υπερταμείου διαψεύψουν σενάρια «ναυαγίου»
16:52 Αιχμές ΠΑΣΟΚ ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους: «Σχεδόν 500.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων»
16:44 Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια
16:38 Τάκης Πετρόπουλος: Η αλήθεια για την υπόθεση «ανασφάλιστης εργασίας» στο Κλειστό Γήπεδο Αλεξιώτισσας
16:36 Ιταλία: Υπό δικαστικό έλεγχο ζητείται να τεθεί η εταιρεία ντελίβερι Glovo για εργασιακή εκμετάλλευση
16:28 Οργή και πόνος στην οικογένεια της Δώρας Ναστούλη – Ο δράστης ανακάλεσε την κατάθεσή του στο δικαστήριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ