Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη

Κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, σχηματίσθηκε σε βάρος άνδρα που συνελήφθη στην Κυλλήνη, το απόγευμα της Δευτέρας 22/12/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο αυτοκίνητό του, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων στο λιμάνι της Κυλλήνης και σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν μια αυτοσχέδια συσκευασία, που περιείχε ένα κιλό κάνναβης, την οποία είχε αποκρύψει στο χώρο των αποσκευών.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προμηθευόταν ποσότητες κάνναβης από το νησί της Ζακύνθου και τις μετέφερε στο Νομό Ηλείας προκειμένου να τις διαθέσει σε χρήστες στην Αμαλιάδα, έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.

