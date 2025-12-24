Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει τεθεί σε ισχύ στην οδός Πειραιώς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, από το ύψος της λεωφόρος Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η διακοπή οφείλεται σε συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους.

Για συνεχή και άμεση ενημέρωση σχετικά με την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, τις καθυστερήσεις και τα σημεία συμφόρησης, οι πολίτες μπορούν να συμβουλεύονται τον διαδραστικό χάρτη κυκλοφορίας.

