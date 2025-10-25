Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!

Φάνηκε ότι πήγε να επιτεθεί και έσπρωξε παίκτη της ομάδας της Πάτρας!

Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!
25 Οκτ. 2025 18:31
Pelop News

Το παιχνίδι Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς διακόπηκε!

Όλα ξεκίνησαν 2.04 πριν το τέλος της γ΄περιόδου, Τότε ο Κίερ του Απόλλωνα σκόραρε μπροστά στον Γιάννη Μολφέτα που συνεχίζει στον Εθνικό Λιβαδειάς κάνοντας το 52-47 για τους γηπεδούχους. Στη φάση ζήτησε και φάουλ, αλλά οι διαιτητές (Γεράνιος, Μπολάνο, Λιόνας) άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Κίερ πανηγύρισε έντονα το καλάθι, ο Μολφέτας του ζήτησε τον λόγο κα τότε «φίλαθλος» μπήκε στο παρκέ και έσπρωξε τον Αμερικανό!

Ακολούθησε μεγάλη ένταση, οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι και ζήτησαν έξτρα αστυνομική δύναμη. Βέβαια ο δράστης αποχώρησε και με μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Διαβάστε επίσης:
Με έξτρα αστυνομική δύναμη συνεχίζεται το Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
20:26 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό
20:13 Παραιτήθηκε σε μια μέρα ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου
20:01 Κορωπί: «Παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο» – Μαρτυρία για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 40χρονης
19:52 Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός»
19:41 Κρήτη: Νεκρός 29χρονος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του
19:30 Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι
19:25 Ο Απόλλων τη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, αναζητείται για αυτόφωρο ο «φίλαθλος» που διέκοψε το παιχνίδι
19:17 «Με χτυπούσε χωρίς να σταματά»: Τι λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
19:11 Κανελλόπουλος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, συνεχίζουμε την δουλειά μας»
19:08 Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ποιητές και ψήστες
18:52 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και πλησιάζει τους 28 βαθμούς την Κυριακή
18:47 Με έξτρα αστυνομική δύναμη συνεχίζεται το Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς
18:41 Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες
18:37 Αναμενομένη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
18:31 Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!
18:29 Χάρης Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους
18:20 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ
18:18 Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ