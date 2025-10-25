Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!

Το παιχνίδι Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς διακόπηκε!

Όλα ξεκίνησαν 2.04 πριν το τέλος της γ΄περιόδου, Τότε ο Κίερ του Απόλλωνα σκόραρε μπροστά στον Γιάννη Μολφέτα που συνεχίζει στον Εθνικό Λιβαδειάς κάνοντας το 52-47 για τους γηπεδούχους. Στη φάση ζήτησε και φάουλ, αλλά οι διαιτητές (Γεράνιος, Μπολάνο, Λιόνας) άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Κίερ πανηγύρισε έντονα το καλάθι, ο Μολφέτας του ζήτησε τον λόγο κα τότε «φίλαθλος» μπήκε στο παρκέ και έσπρωξε τον Αμερικανό!

Ακολούθησε μεγάλη ένταση, οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι και ζήτησαν έξτρα αστυνομική δύναμη. Βέβαια ο δράστης αποχώρησε και με μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη το παιχνίδι συνεχίστηκε.

