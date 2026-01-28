Διαρρήξεις, συλλήψεις και παράνομες έρευνες με ανιχνευτή μετάλλων για αρχαία στην Τροιζήνα

Σε Τροιζηνία και Πειραιά στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν τρεις άνδρες, ηλικίας 45 και 47 ετών, που φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε διαρρήξεις – κλοπές οικιών και παράνομες έρευνες με ανιχνευτή μετάλλων.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από διερεύνηση καταγεγραμμένων διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι δύο εκ των συλληφθέντων συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τις βραδινές ώρες της Κυριακής, την ώρα που πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες με ενεργοποιημένο ανιχνευτή μετάλλων εντός αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Τροιζηνίας, με σκοπό την ανεύρεση θαμμένων χρυσών αντικειμένων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2025. Τα μέλη της φέρονται να προέβαιναν σε διαρρήξεις οικιών, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσαφικά, καθώς και σε παράνομες έρευνες με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων.

Η δράση τους εκτείνεται, σύμφωνα με τις αρχές, σε Τροιζήνα, Πόρο, Αθήνα και Λέσβο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των παράνομων ενεργειών.

Σε μία περίπτωση οι δράστες αφαίρεσαν από οικία -100- λίτρα ελαιολάδου.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -42.144- ευρώ,
πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων,
πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,
κοσμήματα και χρυσαφικά και
ανιχνευτής μετάλλων.
Επιπλέον, κατασχέθηκε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τη διάπραξη των εγκληματικών τους ενεργειών. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις διαρρήξεων – κλοπών στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

