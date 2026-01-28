Ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδιο 610 μέτρων, ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μενίδι

Μία ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε οικισμό Ρομά στο Μενίδι, όπου ο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε καλώδια μήκους 610 μέτρων που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπή ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 9 συλλήψεις.

Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ

Στην ίδια επιχείρηση βεβαιώθηκαν επίσης και 41 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και χρήση κινητού τηλεφώνου. Αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 4 άδειες κυκλοφορίας.

Οι 9 συλλήψεις που έγιναν από την ΕΛΑΣ αφορούσαν στην ρευματοκλοπή και σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, με τη συνδρομή μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone) και αστυνομικού σκύλου.

