Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ

Στην Κεφαλονιά στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν αστυνομικοί μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 52χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημίες. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 52χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση σύλληψή του ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.090 ευρώ και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησής του για επτά έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλλονιάς, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις.

