Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλλονιάς

Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
28 Ιαν. 2026 18:11
Pelop News

Στην Κεφαλονιά στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν αστυνομικοί μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πάτρα: Έρχονται 74 προσλήψεις για καθαριότητα και φωτισμό από το Δήμο – «Ξεμπλόκαραν» ακόμα 54 θέσεις

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 52χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημίες. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 52χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση σύλληψή του ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.090 ευρώ και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησής του για επτά έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλλονιάς, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:41 Κουνδουράκης στον Peloponnisos FM: «Αν δεν πίστευα στην παραμονή του ΝΟΠ, δεν θα ερχόμουν»
19:31 Πάλι αγριεύει ο καιρός, έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις!
19:21 Διαρρήξεις, συλλήψεις και παράνομες έρευνες με ανιχνευτή μετάλλων για αρχαία στην Τροιζήνα
19:10 Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ελεύθεροι οι τρεις μέχρι να συμπληρωθεί η δικογραφία
19:00 Πάτρα – Νέες διαγραφές οφειλών έφεραν εντάσεις: Ηταν φυλακή και του έριχναν πρόστιμα
18:50 «Έσβησε» στα 40 της χρόνια η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου
18:41 «Πυρετός» χρυσών λιρών και στην Πάτρα: Κοσμοσυρροή για ρευστό στα ενεχειροδανειστήρια
18:31 Ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδιο 610 μέτρων, ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μενίδι
18:21 Πέθανε ο εμβληματικός εικαστικός Γιάννης Μπουτέας, ΦΩΤΟ
18:11 Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
18:03 Πάτρα: Έρχονται 74 προσλήψεις για καθαριότητα και φωτισμό από το Δήμο – «Ξεμπλόκαραν» ακόμα 54 θέσεις
17:58 Η Λίστα Ελέγχου 12 Σημείων για Κάθε Αγορά Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου στην Ελλάδα
17:53 «Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», αποκαλύψεις από τη Ρουμανία του τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ
17:42 Εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
17:41 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, τι πρέπει να προσέχουμε
17:29 Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ
17:24 Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Η συνεργασία μας είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει
17:16 Ρουμανία: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο
17:09 Δύσκολη πρόκριση για την Παναχαϊκή στην Ακράτα
17:08 Λιπώδες ήπαρ: Η διατροφή που μειώνει το βάρος και βοηθά στην απώλεια λίπους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ