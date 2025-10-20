Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η κινηματογραφική κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου με τους 4 διαρρήκτες να αφαιρούν μέσα σε λίγα λεπτά κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα, εγείρουν ερωτήματα τόσο για τα μέτρα ασφάλειας του Μουσείου αλλά και τον τρόπο δράσης, με τις Γαλλικές Αρχές να μην αποκλείουν «παραγγελία» από συλλέκτη.

Ποια είναι τα 9 διάσημα κοσμήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες από το Λούβρο – Η στιγμή της κλοπής ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Οι «Φαντομάδες» διαρρήκτες του Λούβρου, φορώντας στολές, όπως μεταδίδει το Reuters, χρησιμοποίησαν γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο του επάνω ορόφου του Μουσείου και να μπουν σε αυτό, το οποίο, σύμφωνα με τη Le Monde, είχε ανοίξει για το κοινό μόλις τριάντα λεπτά νωρίτερα, γύρω στις 9:30 το πρωί της Κυριακής 19/10/2025.

Κινηματογραφική κλοπή

Το κουαρτέτο των δραστών, προετοιμασμένο με εντυπωσιακή ακρίβεια, κατευθύνθηκε προς τη Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου εκτίθενται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Η κλοπή διήρκεσε μόλις 7 λεπτά και φέρει, σύμφωνα με τις αρχές, τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος.

Οι δράστες έσπασαν μια μπαλκονόπορτα και δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας, απ’ όπου αφαίρεσαν «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ από την ίδια διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χρησιμοποίησαν τροχό για να ανοίξουν τις προθήκες – μια σκηνή που καταγράφηκε εν μέρει σε βίντεο κινητού τηλεφώνου και μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Με καλυμμένα πρόσωπα, οι ληστές άρπαξαν εννέα κομμάτια του 19ου αιώνα.

Στα πλάνα φαίνεται ένας από τους δράστες να φορά κίτρινο γιλέκο.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκώ, «οι ερευνητές, που έχουν επίσης πρόσβαση στα πλάνα των καμερών ασφαλείας, έχουν στην κατοχή τους ένα κίτρινο γιλέκο, το οποίο βρέθηκε από έναν πολίτη».

Τα κλοπιμαία

Οι δράστες εγκατέλειψαν την κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, κατά τη διαφυγή τους – η κατάστασή της βρίσκεται «υπό εξέταση», σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

«Η αξία είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – μόνο για αυτή την κορώνα. Και, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καν το σημαντικότερο αντικείμενο», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Drouot, Αλεξάντρ Ζικελό.

Παρ’ όλα αυτά, οκτώ κομμάτια «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» εξαφανίστηκαν. Μεταξύ αυτών, η τιάρα της Ευγενίας, η οποία περιείχε σχεδόν 2.000 διαμάντια, και το σαπφειρένιο περιδέραιο της Μαρίας-Αμελίας, τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας, καθώς και της Ορτάνς ντε Μπωαρναί, μητέρας του Ναπολέοντα Γ΄. Το περιδέραιο αποτελούνταν από 8 ζαφείρια και 631 διαμάντια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Λούβρου.

Τα 8 κοσμήματα που άρπαξαν οι δράστες, σύμφωνα με το Sky News:

-Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

-Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

-Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνσς

-Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

-Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

-Μία καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη

-Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

-Την καρφίτσα φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

