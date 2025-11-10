Διάσωση 28 μεταναστών νότια της Γαύδου: Επιχείρηση της FRONTEX στα ανοιχτά της Κρήτης

Νέο περιστατικό διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις δυνάμεις της FRONTEX να επεμβαίνουν έγκαιρα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου.

10 Νοέ. 2025 14:44
Pelop News

Επιχείρηση διάσωσης 28 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γαύδου, όταν λέμβος στην οποία επέβαιναν παρουσίασε προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο σκάφη της FRONTEX, τα οποία εντόπισαν και διέσωσαν τους επιβαίνοντες με επιτυχία. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ, όπου παραμένουν μέχρι να αποφασιστεί η μεταφορά τους στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι 5 μποφόρ, ενώ οι επιχειρήσεις επιτήρησης στο νότιο θαλάσσιο μέτωπο της Κρήτης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.
