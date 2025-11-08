Διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου: Συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού υπό το ΕΚΣΕΔ
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. Συνολικά 60 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί.
Σε μια ακόμη συντονισμένη επιχείρηση στη θαλάσσια ζώνη νότια της Κρήτης, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 60 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο που εντοπίστηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με την επιχείρηση να συντονίζεται από το Κέντρο και να υλοποιείται με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου.
Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παραμένουν προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένεται ενημέρωση για τη μεταφορά των διασωθέντων σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας.
