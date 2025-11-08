Διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου: Συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού υπό το ΕΚΣΕΔ

Σε μια ακόμη συντονισμένη επιχείρηση στη θαλάσσια ζώνη νότια της Κρήτης, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 60 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο που εντοπίστηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με την επιχείρηση να συντονίζεται από το Κέντρο και να υλοποιείται με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου.

Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παραμένουν προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένεται ενημέρωση για τη μεταφορά των διασωθέντων σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας.

