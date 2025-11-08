Διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου: Συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού υπό το ΕΚΣΕΔ

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. Συνολικά 60 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί.

Διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου: Συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού υπό το ΕΚΣΕΔ
08 Νοέ. 2025 9:24
Pelop News

Σε μια ακόμη συντονισμένη επιχείρηση στη θαλάσσια ζώνη νότια της Κρήτης, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 60 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο που εντοπίστηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με την επιχείρηση να συντονίζεται από το Κέντρο και να υλοποιείται με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου.

Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παραμένουν προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένεται ενημέρωση για τη μεταφορά των διασωθέντων σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:36 Άδωνις Γεωργιάδης: «Προσωπική μου άποψη η θέση για την οπλοκατοχή – Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα του Χρυσοχοΐδη»
9:24 Διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου: Συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού υπό το ΕΚΣΕΔ
9:19 Αχαΐα: Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο – Μεταφέρθηκε με σπασμούς στο ΠΓΝΠ
9:12 Βοιωτία: Δύο μέρες παρέμεινε καμένο το αυτοκίνητο με τη σορό – Η ΕΛΑΣ ερευνά οργανωμένο έγκλημα
9:00 «Μαΐστρος» από Ιόνιο
8:55 Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα – Ποιες περιοχές επηρεάζει, η πρόγνωση για την Πάτρα
8:55 Πρεμιέρα για το σχέδιο αστυνόμευσης Ρομά: Στο πεδίο 473 αστυνομικοί και ειδικοί διαμεσολαβητές, στο πλάνο και η Δ. Ελλάδα
8:55 Ραφήνα: Τραγικό τέλος για μητέρα και γιο που ζούσαν μόνοι – Εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους
8:55 Η Ελλάδα στο ενεργειακό προσκήνιο: ExxonMobil και Chevron φέρνουν την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια
8:55 Hellas Aphrodite: Πειρατική επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο – Επέμβαση της ναυτικής δύναμης της ΕΕ
23:55 ΗΠΑ: Έλατο 100 ετών από τη Νέα Υόρκη θα στολίσει τα Χριστούγεννα το Rockefeller Center, ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Αντετοκούνμπο: Ζαλίζεσαι από τις αμοιβές, στην 4η θέση των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ΝΒΑ για το 2025/26
23:21 Αυτό είναι το τεστ δύναμης, που γίνεται στο σπίτι και προβλέπει την κατάσταση της υγείας
22:55 Δανία: Απαγόρευση στους ανήλικους κάτω των 15 χρόνων η πρόσβαση στα social media
22:45 ΗΠΑ: Πολύ σημαντικά προβλήματα που προκαλεί το shutdown, ιδιαίτερα όσον αφορά στις πτήσεις
22:38 Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας
22:35 Τα καταφύγια προστασίας άμαχου πληθυσμού στην Ελλάδα φτάνουν τα 3.000!
22:24 Πάτρα: Σοκαριστικό περιστατικό, 14χρονοι με όπλα εκβίαζαν συμμαθητές τους!
22:23 Όλα όσα ισχύουν και αλλάζουν για το σεξ μετά τα 50
22:12 Πέθανε ο αμφιλεγόμενος Νομπελίστας Τζέιμς Γουότσον, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ