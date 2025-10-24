Διαβήτης: Διαμαρτυρία πασχόντων για διακοπή χορήγησης ταινιών – Η μέτρηση είναι θέμα ζωής

Κραυγή αγωνίας από την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» Βασιλική Γούλα μετά την αιφνίδια απόφαση για παροχή από τον ΕΟΠΥΥ των ταινιών μέτρησης του σακχαρώδη διαβήτη.

24 Οκτ. 2025 20:00
Pelop News

«Χιλιάδες άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 μένουν χωρίς ταινίες μέτρησης σακχάρου, με την έκδοση του νέου ΦΕΚ επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι ο αισθητήρας “φτάνει”. Μόνο που ο αισθητήρας δεν σώζει ζωές όταν δεν λειτουργεί σωστά».

Κραυγή αγωνίας από την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» Βασιλική Γούλα μετά την αιφνίδια απόφαση για παροχή από τον ΕΟΠΥΥ των ταινιών μέτρησης του σακχαρώδη διαβήτη.

«Η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια πασχόντων είναι αδιαπραγμάτευτες. Η Υγεία είναι δικαίωμα όλων. Είναι ζήτημα ζωής και αξιοπρέπειας και δεν πρέπει να υπονομεύεται ούτε να επαφίεται στην άγνοια των κλινικών αναγκών ή σε οικονομικά καθοδηγούμενες αποφάσεις» προσθέτει η κ. Γούλα.

Μάλιστα η ίδια τονίζει ότι «η διακοπή της αποζημίωσης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης ανά μήνα στα άτομα που χρησιμοποιούν συστήματα Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM), όπως ορίζεται στο πρόσφατο ΦΕΚ,  αποτελεί κλινικό σφάλμα και πράξη πλήρους ανευθυνότητας και βαρβαρότητας». Εξηγεί ότι το αυτόματο μηχάνημα μέτρησης δίνει αρκετές φορές λανθάσουσα εικόνα κι έτσι απαιτείται η μέτρηση των τιμών του σακχαρώδη διαβήτη με τον κλασσικό τρόπο, τις ταινίες. «Τόσο ο ΕΟΠΥΥ όσο και το υπουργείο Υγείας ηθελημένα ή μη, αγνοούν ακόμη και το φύλλο οδηγιών των προϊόντων. Κανένα σύστημα CGM δεν είναι τέλειο. Οι ταινίες μέτρησης (τρυπήματος) είναι απαραίτητες για την κλινική επαλήθευση των ενδείξεων των αισθητήρων (CGM) σε κρίσιμες στιγμές, διασφαλίζοντας την ακρίβεια της δόσης ινσουλίνης και αποτρέποντας σοβαρές επιπλοκές, όπως επεισόδια υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας».

Παράλληλα προσθέτει ότι οι όποιες αλλαγές σε θεραπευτικά ζητήματα θα πρέπει να αποτελούν προϊόν συνεργασίας των γιατρών και των ασθενών. «Το θέμα αυτό αφορά 1,5 εκατομμύριο πάσχοντες ανάμεσα στους οποίους και πολλά παιδιά. Οι γονείς αγωνιούν τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Πριν κάνουν ινσουλίνη στα παιδιά τους ελέγχουν τις τιμές του σακχάρου διότι όπως τόνισα τα μηχανήματα αυτόματης μέτρησης δεν είναι πάντα αξιόπιστα» υπογραμμίζει η κ. Γούλα.

Την εξέλιξη αυτή την έχει καταγγείλει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. «Η συνεχής, αλλά και ακριβής μέτρηση του σακχάρου είναι η απόλυτη βάση της καθημερινής επιβίωσης των πασχόντων» σημειώνει σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Ο ΕΟΠΥΥ, ενώ εντάσσει τη νέα τεχνολογία, αφαιρεί το βασικό εργαλείο ασφαλείας, αναγκάζοντας τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη είτε σε μη ασφαλή αυτορρύθμιση είτε σε ιδιωτική αγορά των απαραίτητων για τη σωστή ρύθμιση του Διαβήτη τους υλικών. Η Ομοσπονδία εκφράζει την έντονη υποψία ότι τα χρήματα που αφαιρέθηκαν για τη διάθεση των ταινιών μέτρησης μεταφέρθηκαν σε άλλους τομείς, αποδεικνύοντας ότι το κράτος επιλέγει τη δημοσιονομική “εξοικονόμηση” εις βάρος της ασφάλειας των χρονίως πασχόντων».

Μάλιστα χαρακτηρίζει εγκληματική την απόφαση αυτή καθώς «υπονομεύει τη θεμελιώδη αρχή της διαχείρισης του Διαβήτη, μετατρέποντάς τον σε ”ωρολογιακή βόμβα” επιπλοκών. Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Η πλήρης, άμεση και άνευ όρων αποζημίωση των ταινιών μέτρησης για όλους τους πάσχοντες ανεξαιρέτως, αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Ομοσπονδία μας και η αντίστασή μας θα είναι σφοδρή».

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
