Διδυμότειχο: Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού σε 10 χωριά – Για ποιο λόγο

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Διδυμότειχο: Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού σε 10 χωριά - Για ποιο λόγο
02 Φεβ. 2026 16:52
Pelop News

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (ΔΕΥΑΔ) ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση χρήσης του νερού από τα δίκτυα ύδρευσης σε 10 χωριά της περιοχής.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα χωριά που αφορά η απαγόρευση είναι: Δόξα, Χιονάδες, Ελαφοχώρι, Βρύση, Δάφνη, Σιτοχώρι, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα.

Ο διευθυντής της ΔΕΥΑΔ, Νίκος Πετρίδης, δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ότι σήμερα πραγματοποιείται δειγματοληψία από πιστοποιημένο εργαστήριο της Κομοτηνής για να διαπιστωθεί, μέσω χημικού και μικροβιολογικού ελέγχου, αν το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, απαγορεύεται η πόση, το μαγείρεμα, η σίτιση και το πλύσιμο τροφίμων με το νερό των γεωτρήσεων στους συγκεκριμένους οικισμούς.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΔ διανέμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των κατοίκων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:26 Κυνηγός πυροβόλησε σε κυνήγι κατά λάθος φίλο του, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο
18:18 Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;
18:10 Χωρίς πόσιμο νερό 10 χωριά στο Διδυμότειχο, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας
18:00 Η ΑΑΔΕ έκανε χιλιάδες αυτοψίες στη Δυτική Ελλάδα – Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή
17:57 Απέραντη καφέ λίμνη ο Θεσσαλικός κάμπος! Ο Πηνειός ξεχείλησε και «έπνιξε» καλλιέργειες, ΦΩΤΟ
17:46 Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των play-offs της Super League 2
17:45 «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» – Σπαρακτικές στιγμές στο δικαστήριο για τη δολοφονία της Δώρας Ναστούλη
17:38 Ελλάδα: Το 19% του πληθυσμού δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό
17:30 Υπόθεση Αχαϊκής Τράπεζας: Η νέα δίκη έρχεται στο Εφετείο το φθινόπωρο
17:30 «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ, που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;», Καιριδής και Κατσώτης «σφάχτηκαν»! ΒΙΝΤΕΟ
17:24 ΔΕΗ & Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
17:15 Δείτε πώς νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα και το τρίποντο ισοφάρισης των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Αύξηση απασχόλησης και μισθών το 2025 – Τι δείχνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ»
17:00 Νοσοκομεία: Η αλήθεια των «Επειγόντων» μέσα από τα μάτια του Υγειονομικού – Ανθρώπινες ιστορίες
16:52 Διδυμότειχο: Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού σε 10 χωριά – Για ποιο λόγο
16:44 Βραζιλία: Διαδηλώσεις μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Νορβηγία: Συνελήφθη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ – Θα δικαστεί για υποθέσεις βιασμών
16:28 Ερχεται ρύθμιση για μετατροπή κλειστών εμπορικών σε κατοικίες – Η Πάτρα «δοκιμάζει» ήδη το νέο μοντέλο
16:21 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο περιμένει τον Γεωργιάδη – Κινητοποίηση στο ΠΓΝΠ
16:12 Ρεκόρ εξαγωγών ρεύματος το 2025 για την Ελλάδα – 10 φορές περισσότερο από το 2024
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ