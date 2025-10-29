Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή

Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης συγκλονίζει το Διδυμότειχο, όπου άγνωστος δράστης προσποιήθηκε τον γιατρό και κατάφερε να αποσπάσει 12.000 ευρώ από ανυποψίαστο πολίτη, με το πρόσχημα ότι συγγενικό του πρόσωπο χρειαζόταν άμεση νοσηλεία.

29 Οκτ. 2025 11:27
Pelop News

Στο στόχαστρο απατεώνων βρέθηκε άνδρας σε χωριό κοντά στο Διδυμότειχο, το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου, ο οποίος εξαπατήθηκε και έχασε 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το θύμα παριστάνοντας τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε τραυματιστεί και χρειαζόταν άμεση νοσηλεία. Εκμεταλλευόμενος την αναστάτωση του άνδρα, κατάφερε να τον πείσει να παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

Δύο ώρες αργότερα, ο ανυποψίαστος πολίτης παρέδωσε τα χρήματα, τοποθετημένα σε πλαστικές σακούλες, σε συνεργό του δράστη στην πλατεία του χωριού. Ο συνεργός πήρε τα χρήματα, επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, προειδοποιώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε παρόμοιες τηλεφωνικές απάτες που παρουσιάζονται με ψευδείς ισχυρισμούς περί νοσηλείας συγγενών.
