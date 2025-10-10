Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ

Ο γνωστός δικηγόρος αναφέρθηκε στο σοβαρό ζήτημα και στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος»

10 Οκτ. 2025 14:09
Pelop News

Από τον δικηγόρο Περικλή Πασχάκη, λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή, αναφορικά με το ρεπορτάζ της «Π» για το δάνειο της ΠΓΕ, που είχε δημοσιευτεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025:
«Στο υπ αριθ 24617 φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ της 26-09-2025 και συγκεκριμένα στην σελίδα 19, δημοσιεύσατε άρθρο με τον τίτλο ‘’ Δάνειο εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ Ευρώ ‘’ που αφορά σε οφειλή του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ από δάνειο που αυτό είχε λάβει από την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα.

Όμοια δημοσίευση έγινε και στον διαδικτυακό ιστότοπο της εφημερίδας σας. Στο άρθρο αυτό αναφέρετε τα ονόματα των εντολέων μου κ.κ Διονυσίου Διονυσόπουλου και Φίλιππου Καρμακόλια, γνωστών επιχειρηματιών καθώς και πληροφορίες για τα οικονομικά τους στοιχεία αλλά και για δικαστικές τους υποθέσεις.

Κάποιες εξ αυτών είναι ανακριβείς , οι δε λοιπές αναφορές σας, συνιστούν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι οποίες δημοσιεύτηκαν χωρίς την συναίνεση τους αλλά και χωρίς την διασταύρωση τους και την καταγραφή της θέσης τους, όπως ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας επιβάλει.
Ειδικότερα αναφέρετε στο ως άνω άρθρο σας μεταξύ άλλων επι λέξει ‘’Αξίζει να σημειωθεί πώς το fund που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της Αχαικής Τράπεζας έχει καταθέσει αγωγή κατά της ΠΓΕ και των εγγυητών όμως η υπόθεση δεν έχει φτάσει ακόμα στις δικαστικές αίθουσες’’.

Η ως άνω αναφορά είναι ανακριβής, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, καθώς πράγματι το fund έχει καταθέσει αγωγή κατά της ΠΓΕ και των εγγυητών, ανάμεσα στους οποίους και οι εντολείς μου , τους οποίους εκπροσώπησα στην ως άνω δίκη, όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών δια της υπ αριθμ. 173/2024 απόφασης του απέρριψε την αγωγή του fund.

Προς πλήρη δε αποκατάσταση της αλήθειας σας δηλώνω για λογαριασμό των εντολέων μου ότι αυτοί αλλά και οι υπόλοιποι εγγυητές, εγγυήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την πληρωμή δέκα (10) συναλλαγματικών εκδόσεως του ως άνω αθλητικού σωματείου «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» και σε διαταγή του, που είχε αποδεχθεί η «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005» και είχε τριτεγγυηθεί υπέρ της αποδέκτριας ως άνω «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005» ο αείμνηστος Αλέξιος Κούγιας ,συνολικής αξίας 65.000,00 ευρώ, οι οποίες τελικώς εξοφλήθηκαν. Πέραν αυτής ουδεμία άλλη υποχρέωση ανέλαβαν έναντι της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας , πρόκειται δε για επιχειρηματίες με μακρόχρονη παρουσία στον κατασκευαστικό και οικοδομικό τομέα, αυξημένης και αναμφισβήτητης αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.
Για τους λόγους αυτούς, με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος των εντολέων μου παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε την παρούσα δήλωση στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, σε ανάλογη θέση και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με το αρχικό δημοσίευμα αλλά και στον διαδικτυακό ιστότοπο της εφημερίδας και όπως απέχετε από τούδε και στο εξής από αναφορές στα ονόματα των εντολέων μου για την υπόθεση αυτή χωρίς την προηγούμενη συναίνεση και καταγραφή της θέσης τους».
