Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για την υπόθεση revenge porn με την Ιωάννα Τούνη

Για την 1η Απριλίου διακόπηκε η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη, μετά τη σημερινή διαδικασία κατά την οποία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο και εξετάστηκαν κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα απολογήθηκε μόνο ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, εκείνος που εμφανίζεται στο βίντεο, ενώ στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απολογηθεί και ο δεύτερος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια οι αγορεύσεις των συνηγόρων, πριν το δικαστήριο αποφασίσει για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ιωάννα Τούνη στα δικαστήρια για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ φορέ προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δίκη

Η σημερινή συνεδρίαση είχε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, καθώς για πρώτη φορά το βίντεο προβλήθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα, παρουσία της έδρας, των δικηγόρων, των κατηγορουμένων αλλά και της ίδιας της Ιωάννας Τούνη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, που βρέθηκε από νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, είχε περιγράψει τη μέρα ως μία από τις πιο δύσκολες της ζωής της.

Όπως είπε, πρόκειται για μια εικόνα που την πληγώνει βαθιά και που δεν θα ήθελε ποτέ να ξαναδεί, εξηγώντας ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είχε ζητήσει η διαδικασία να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Η ίδια στάθηκε και στη διάσταση που έχει πάρει η υπόθεση με το πέρασμα των χρόνων, λέγοντας πως ο κόσμος συχνά τη βλέπει σήμερα δυνατή, όμως αυτό που ξεχνά είναι ότι το περιστατικό συνέβη πριν από εννέα χρόνια, όταν εκείνη ήταν 23 ετών και ένιωσε, όπως είπε, να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Τόνισε ακόμη ότι δεν βρίσκεται στο δικαστήριο μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για άλλες γυναίκες που έχουν περάσει παρόμοια βιώματα και δεν άντεξαν το βάρος τους.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει ουσιαστική τιμωρία και πραγματική δικαιοσύνη, σημειώνοντας πως έχει έρθει η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης να αναλαμβάνει επιτέλους την ευθύνη για πράξεις που, όπως είπε, καταστρέφουν ζωές.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι η σημερινή ημέρα ήταν καθοριστική σε αποδεικτικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι στο βίντεο φαίνεται ο κατηγορούμενος να κοιτάζει και να χαμογελά στον άνθρωπο που καταγράφει τη στιγμή. Όπως ανέφερε, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί, λίγο πριν αποχωρήσει η Ιωάννα Τούνη από το σημείο, είχαν τραβηχτεί και φωτογραφίες της ενώ βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Επισήμανε επίσης ότι, μόλις ολοκληρωθούν η ανάγνωση των εγγράφων, η προβολή του βίντεο και η εξέταση των μαρτύρων, η πλευρά της πολιτικής αγωγής θα ζητήσει να ανοίξουν οι θύρες του δικαστηρίου.

Η υπόθεση πλέον μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την επόμενη συνεδρίαση να θεωρείται κομβική, καθώς θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών και θα ανοίξει ο δρόμος για το τελικό στάδιο της δίκης.

