Ολα τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής εντυπωσιάστηκαν προχθές όταν έγιναν κοινωνοί των έργων αναβάθμισης στην Ανδραβίδα, που πρόκειται να καταστήσουν την 117 ΠΜ ως το πιο προηγμένο ορμητήριο του ΝΑΤΟ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα 27 μέλη της Επιτροπής (ανάμεσά τους οι δύο Ηλείοι Ανδρέας Νικολακόπουλος και Μιχάλης Κατρίνης), ενημερώθηκαν λεπτομερώς από τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας Θανάση Δαβάκη, (ο υπουργός Νίκος Δένδιας απουσίαζε στο Λονδίνο) και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για το πλήρες εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας.

Ωστόσο, οι πιο πολλές εντυπώσεις σχηματίστηκαν για την υπό αναμόρφωση αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, όπου πρόκειται να γίνουν έργα υποδομής, που όμοιά τους δεν έχει γνωρίσει άλλη στρατιωτική μονάδα της χώρας.

«ΦΩΛΙΑ» ΤΩΝ F-35

Παρά το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις της συγκεκριμένης Επιτροπής γίνονταν κεκλεισμένων των θυρών, εν τούτοις διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση, γιατί πρόκειται για έργα που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αναλυτικότερα, η ειδική τεχνολογία των Stealth αεροσκαφών επιβάλλει την κατασκευή νέων υποστέγων με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες -θερμοκρασία, υγρασία- ώστε να προστατεύονται οι ευαίσθητες επιστρώσεις, που απορροφούν τα σήματα των ραντάρ.

H 117 Π.Μ. της Ανδραβίδας προορίζεται στους γνωστόν για «φωλιά» των Stealth F-35, που έχουν παραγγελθεί ήδη από την χώρα μας στις ΗΠΑ και πρόκειται να έλθουν στην Ελλάδα το 2030.

ΕΩΣ ΤΟ 2028

Από την ανάλυση των χρονοδιαγραμμάτων πάντως, προκύπτει ότι τα έργα αναβάθμισης στη βάση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2028 γιατί θ’ απαιτηθεί και χρόνος προσαρμογής και εκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων στην νέα απαιτητική πραγματικότητα των F-35.

Οπως ανακοινώθηκε στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής το κόστος των έργων ανακαίνισης της 117 ΠΜ φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Εκτός από τα νέα υπόστεγα, το «πακέτο» των έργων περιλαμβάνει η κατεδαφίσεις υπαρχόντων κτιρίων και η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος ασφαλείας του στρατοπέδου. Ειδικότερα, οι επιτελείς του ΥΕΘΑ απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ανέφεραν ότι προβλέπεται η τοποθέτηση διπλών συρματοπλεγμάτων σε όλη την περίμετρο της αεροπορικής βάσης, όπου θα κυριαρχούν ηλεκτροοπτικοί αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι η 117 ΠΜ α έχει όλες τις προδιαγραφές ώστε να λογίζεται «ένα απόρθητο ψηφιακό φρούριο σε όλη τη ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ»!

Ο… «ΝΤΑΝΙΕΛ»

Ας σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων, καθώς η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να γίνουν μάρτυρες μιας περιβαλλοντικής καταστροφής. Εγινε μάλιστα ξεχωριστή μνεία στο κάζο της στρατιωτικής βάσης του Στεφανοβίκειου, που έπεσε θύμα του «Ντάνιελ»…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εν κατακλείδι, κάθε κατασκευαστικό βήμα θα ελέγχεται διεξοδικά από τους Αμερικανούς του Joint Program Office, που δίνει σχετική πιστοποίηση σε κάθε υποδομή. Οπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες που παρέλαβαν το F-35, αν δεν γίνουν σωστά τα έργα, θα παραμείνουν στις ΗΠΑ τα μαχητικά έστω κι αν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους!

