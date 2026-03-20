Διεθνές Απολυτήριο IB σε 13 δημόσια Λύκεια από Σεπτέμβριο 2026, ποια είναι αυτά

Επιλεγμένα σχολεία θα δώσουν Διεθνές Απολυτήριο ΙΒ το 2026-27. Ισότιμο με ελληνικό απολυτήριο, εισαγωγή σε ΑΕΙ μόνο μέσω Πανελλαδικών. Τι ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Διεθνές Απολυτήριο IB σε 13 δημόσια Λύκεια από Σεπτέμβριο 2026, ποια είναι αυτά
20 Μαρ. 2026 8:41
Pelop News

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2026 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma Programme – IB DP) σε 13 επιλεγμένα δημόσια Λύκεια της χώρας.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026. Η υπουργός τόνισε ότι για πρώτη φορά περνά από τη θεωρητική πρόβλεψη (ν. 2327/1995) στην πρακτική εφαρμογή, με σαφείς όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης.

Τα 13 υποψήφια σχολεία έχουν ήδη επιλεγεί και οι εκπαιδευτικοί τους έχουν λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση. Η διαδικασία πιστοποίησης από τον Διεθνή Οργανισμό IB αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο 2026, ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει κανονικά από την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027.

Τα 13 υποψήφια σχολεία

Αττική

  • Μουσικό Σχολείο Αθήνας
  • Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα
  • Μουσικό Σχολείο Παλλήνης
  • Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων
  • Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων
  • Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου
  • Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
  • Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

Θεσσαλονίκη

  • 1ο Πρότυπο ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
  • Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Βόλος

  • Μουσικό Σχολείο Βόλου

Ηράκλειο

  • Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Χρονοδιάγραμμα

  • Απρίλιος 2026: Ολοκλήρωση αιτήσεων πιστοποίησης από τα 13 σχολεία
  • Μάιος 2026: Επισκέψεις αξιολόγησης – πιστοποίησης
  • Έως τέλη Ιουνίου 2026: Τελικές αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού IB
  • Σεπτέμβριος 2026: Έναρξη λειτουργίας του IB DP

Το πρόγραμμα IB DP είναι διετές (Β΄ και Γ΄ Λυκείου), διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα και καλύπτει έξι θεματικές ομάδες: Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ξένη Γλώσσα, Άτομα και Κοινωνίες, Επιστήμες, Μαθηματικά, Τέχνες (ή επιπλέον μάθημα από τις προηγούμενες ομάδες).

Η βαθμολόγηση κυμαίνεται από 1 έως 7 ανά μάθημα (μέγιστο 42 μονάδες από 6 μαθήματα), με έως 3 επιπλέον μονάδες από Θεωρία της Γνώσης (TOK) και Εκτεταμένο Δοκίμιο (EE). Το Δίπλωμα απονέμεται με τουλάχιστον 24 μονάδες, πλήρη ολοκλήρωση CAS (Creativity, Activity, Service), τουλάχιστον 12 μονάδες στα Higher Level (HL) μαθήματα και χωρίς υπέρβαση ορίων χαμηλών βαθμών.

Το Δίπλωμα IB είναι ισότιμο με το ελληνικό απολυτήριο Λυκείου. Η εισαγωγή σε ελληνικά ΑΕΙ γίνεται αποκλειστικά μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ