Δικαστικό «μπλόκο» στη μήνυση Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την υπόθεση Έπστιν

13 Απρ. 2026 19:21
Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι απέρριψε τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της εφημερίδας Wall Street Journal. Ο Αμερικανός πρόεδρος αξίωνε το αστρονομικό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αφορμή δημοσίευμα που τον συνέδεε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν.

Η νομική διαμάχη ξεκίνησε με αφορμή άρθρο της 17ης Ιουλίου 2025, το οποίο υποστήριζε ότι το όνομα του Τραμπ περιλαμβανόταν σε μια ευχετήρια κάρτα γενεθλίων του 2003 προς τον Έπστιν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιεχόμενο «κατασκευασμένο», υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στη φήμη του.

Ο δικαστής Ντάριν Γκέιλς, στην απόφασή του, υπογράμμισε ότι η πλευρά του Τραμπ απέτυχε να στοιχειοθετήσει το νομικό κριτήριο της «πραγματικής κακής πρόθεσης» (actual malice), το οποίο απαιτείται σε υποθέσεις δυσφήμησης δημόσιων προσώπων.

Σύμφωνα με τον δικαστή:

  • Οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal τήρησαν τη δεοντολογία, καθώς επικοινώνησαν με τον Τραμπ πριν τη δημοσίευση.

  • Η εφημερίδα συμπεριέλαβε την άρνηση του προέδρου στο κείμενο, επιτρέποντας στους αναγνώστες να διαμορφώσουν δική τους κρίση.

  • Η μήνυση δεν πλησίαζε καν το απαραίτητο νομικό όριο για να θεωρηθεί βάσιμη.

Οι δικηγόροι της News Corp’s Dow Jones (ιδιοκτήτριας της WSJ) και του Ρούπερτ Μέρντοχ υποστήριξαν ότι η αγωγή αποτελούσε προσπάθεια φίμωσης του Τύπου. Παρά την απόρριψη, ο δικαστής άφησε ένα «παράθυρο» ανοιχτό, επιτρέποντας στον Τραμπ να καταθέσει τροποποιημένη εκδοχή της μήνυσης έως τις 27 Απριλίου 2026.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος και η νομική ομάδα του Τραμπ δεν έχουν προβεί σε επίσημο σχολιασμό της δικαστικής εξέλιξης.

