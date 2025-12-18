Δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Καταπέλτης» η κατάθεση του βασικού αυτόπτη μάρτυρα, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, με κεντρικό σημείο της διαδικασίας την κατάθεση του επαγγελματία ψαρά Βαγγέλη Ασμάνη, βασικού αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Σε δήλωσή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, χαρακτήρισε την κατάθεση «καταπέλτη», υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν προσπάθειες φίμωσης και εκφοβισμού του μάρτυρα. Όπως ανέφερε, για την υπόθεση διώκονται σήμερα και υψηλόβαθμοι λιμενικοί για αδικήματα που σχετίζονται με παράβαση καθήκοντος, υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή βεβαίωση, στο πλαίσιο –όπως είπε– προσπάθειας συγκάλυψης της δολοφονίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στον πολιτικό και ηθικό ρόλο του Σήφη Βαλυράκη, υπενθυμίζοντας ότι είχε προεδρεύσει της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο Siemens, η οποία κατέληξε σε ομόφωνο πόρισμα όλων των κομμάτων. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς, για το οποίο –παρά τα ευρήματα– δεν υπήρξαν ποινικές ευθύνες στη χώρα.

Δήλωσε, επίσης, συγκινημένη που υπερασπίζεται τη μνήμη του πρώην υπουργού, υπογραμμίζοντας ότι είχαν συνεργαστεί το 2015 για να επανέλθει στο προσκήνιο η υπόθεση Siemens. Εξέφρασε, μάλιστα, τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη δεν ήταν τυχαίος, αλλά συνδέεται με τη δράση του υπέρ της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Αναφερόμενη στην κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι όχι μόνο αποδεικνύει τη δολοφονία, αλλά και καταρρίπτει τους –όπως είπε– αντιφατικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η απλότητα και η καθαρότητα με την οποία περιέγραψε τα γεγονότα αναδεικνύουν τη μεγάλη προσωπική υπέρβαση που απαιτείται από έναν απλό πολίτη για να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για ένα ευρύτερο πρόβλημα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι όσοι επιδιώκουν να πουν την αλήθεια και να υπηρετήσουν τη δικαιοσύνη συχνά στοχοποιούνται, λοιδορούνται και υφίστανται πιέσεις, γεγονός που –όπως ανέφερε– καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη τη σημασία της συγκεκριμένης μαρτυρίας.

