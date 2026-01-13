Δίκη Γρηγορόπουλου: Ένταση στον Άρειο Πάγο κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης του Κορκονέα

Μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε ο Επαμεινώνδας Κορκονέας κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, με επίκεντρο τη μη αναγνώριση ελαφρυντικού και την επιστροφή του στη φυλακή.

13 Ιαν. 2026 12:45
Pelop News

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα διεξήχθη σήμερα στον Άρειος Πάγος η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης που υπέβαλε ο Επαμεινώνδας Κορκονέας, στρεφόμενος κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας. Η επίμαχη απόφαση είχε απορρίψει την αναγνώριση ελαφρυντικού που είχε οδηγήσει παλαιότερα στη μείωση της ποινής του, με αποτέλεσμα την εκ νέου επιστροφή του στη φυλακή για να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος.

Η ένταση ξέσπασε στη δικαστική αίθουσα μεταξύ της Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπεί νομικά την οικογένεια του θύματος, και της συνηγόρου υπεράσπισης του Κορκονέα, Βάσω Πανταζή. Αφορμή αποτέλεσε η κατάθεση υπομνήματος από την πλευρά της κ. Κωνσταντοπούλου, με τη συνήγορο του καταδικασμένου να αντιδρά, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά η παράσταση της οικογένειας ως υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η παρέμβαση αυτή οδήγησε σε διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας, ενώ ακολούθησαν εκατέρωθεν αιχμές. Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ύβρεις και απειλές που, όπως υποστήριξε, είχαν διακινηθεί εις βάρος της σε προηγούμενα στάδια της υπόθεσης, καθώς και για δράση «μηχανισμών του παρασκηνίου». Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου σχολίασε ότι «οι μηχανισμοί αυτοί απέρριψαν το ελαφρυντικό», επιχειρώντας να επαναφέρει τη συζήτηση στο δικαστικό της σκέλος.

Η συνήγορος της οικογένειας Γρηγορόπουλου επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει ταλανιστεί επί χρόνια από παρεμβάσεις και ότι η μητέρα του Αλέξανδρου ζητεί την οριστική και αμετάκλητη ολοκλήρωσή της. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση του Κορκονέα ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους ζητείται η αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Λαμίας ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικού.

Ο εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης και τη διατήρηση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 στα Εξάρχεια, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα ανώτατα δικαστήρια, με το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας να απορρίπτει τελικά, τον Ιούνιο του 2025, την αναγνώριση ελαφρυντικού και να οδηγεί εκ νέου τον καταδικασμένο στη φυλακή.

