Δίκη Ντεπ – Χερντ: Θαυμαστές του ζευγαριού δίνουν τεράστια χρηματικά ποσά για να παρακολουθήσουν τη δίκη από κοντά

Το ενδιαφέρον του κοινού παγκοσμίως έχει προσελκύσει η πολύκροτη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ.

Παρά το γεγονός ότι μεταδίδεται τηλεοπτικά, πολλοί ήταν οι θαυμαστές των δύο ηθοποιών που θέλησαν να μπουν μέσα στη δικαστική αίθουσα και να την δουν από κοντά.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, πολλοί διανυκτέρευσαν έξω από το δικαστήριο, στα αυτοκίνητά τους, ενώ άλλοι έφτασαν να πληρώσουν μέχρι και 30 χιλιάδες δολάρια σε έξοδα μετακίνησης, προκειμένου να βρεθούν στη Βιρτζίνια.

Μια θαυμάστρια του ζευγαριού δήλωσε στην ιστοσελίδα: «Έχω ξαναπάει σε δημόσια δίκη, όμως δεν έχω διανυκτερεύσει ποτέ σε ουρά για να μπω στη δικαστική αίθουσα. Ήρθα εδώ από τις 12:45 τα ξημερώματα και δεν ήμουν η μόνη».

