Δίκη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση και δεν μπόρεσε να προστατευθεί» – Συγκλονίζει η κατάθεση του γιου του

Η δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε σήμερα (23/10/2025) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, με την κατάθεση του γιου του πρώην υπουργού, Αλέξανδρου Βαλυράκη.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο αδέλφια, αλιεργάτες, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο, κατά συναυτουργία.

Ο μάρτυρας, εμφανώς φορτισμένος, περιέγραψε τι αντίκρισε όταν είδε τη σορό του πατέρα του στο νοσοκομείο: «Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί», είπε στην κατάθεσή του.

Αναφερόμενος στη μοιραία ημέρα του Ιανουαρίου, ο Αλέξανδρος Βαλυράκης εξήγησε πως βρισκόταν στην Αθήνα και ενημερώθηκε με καθυστέρηση, καθώς είχε το τηλέφωνό του κλειστό.

«Όταν έφτασα στην Ερέτρια, μου έκανε εντύπωση ότι είχε πολύ κόσμο. Πώς τους επιτρέπονταν να στέκονται στα πέντε μέτρα; Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδρασή μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Στο Νησί των Ονείρων εγώ δεν είδα τον πατέρα μου, τον είδα μετά στο νοσοκομείο», κατέθεσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή της αναγνώρισης στο νοσοκομείο: «Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα, που ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό».

Όπως εξήγησε, ο πατέρας του τον είχε συμβουλεύσει παλαιότερα: «Μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευθεί για να σωθεί. Ο πατέρας μου ήταν πολύ προσεκτικός όταν έκανε ψαροτούφεκο και γενικότερα η προσέγγισή του στα θέματα ασφάλειας ήταν πολύ αυστηρή».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος στο δικαστήριο:

Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα γι’ αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες, αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα, έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι, τους έμαθα όταν λάβαμε τη δικογραφία.

Υποστήριξη της κατηγορίας: Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σας; Εριστικός ή ήπιος;

Μάρτυρας: Δεν ήταν καθόλου εριστικός, ήταν ήσυχος, έντιμος και απλός. Δεν μάλωνε με κανέναν. Εγώ δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει.

Ο Αλέξανδρος Βαλυράκης τόνισε, τέλος, πως ποτέ δεν πίστεψε ότι τα τραύματα στη σορό του πατέρα του προήλθαν από προπέλα: «Η στολή του ψαροντουφεκά ήταν άθικτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

