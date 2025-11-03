Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου

Εντονη κινητικότητα ενόψει των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου για το νέο διοικητικό συμβούλιο.

03 Νοέ. 2025 14:00
Pelop News

Σε κλίμα αυξημένου ενδιαφέροντος, αλλά και υπό τη σκιά των πρόσφατων αποκαλύψεων για την υπόθεση υπεξαίρεσης στο ταμείο του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ) πραγματοποιούνται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου προέδρου και διοικητικού συμβουλίου.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του Συλλόγου, καθώς καλείται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των μελών του σώματος και να χαράξει νέα πορεία μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι οικονομικές ατασθαλίες στον ΛΕΑΔΠΑ. Παράλληλα, πρόκειται για μια εκλογή ορόσημο, αφού ο απερχόμενος πρόεδρος Αθανάσιος Ζούπας, μετά από δύο συνεχόμενες θητείες, παραδίδει τη σκυτάλη, καθώς βάσει καταστατικού δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου

Για το αξίωμα του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, υποψήφιοι είναι οι: Παναγιώτης Ασπρούλιας, Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος, Παναγιώτης Μεταξάς, Πέτρος Ντερέκης, Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και Αιμιλιανός Ρουμελιώτης.

Για το αξίωμα του συμβούλου του διοικητικού συμβουλίου, υποψήφιοι είναι οι: Αγραπίδη Μαργαρίτα, Βαβαρούτας Σωτήριος, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Γριμάνης Τιμολέων, Διαμαντοπούλου Ελένη-Μαρία, Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Καπάτου Χρυσούλα, Κολλιόπουλος Παναγιώτης, Κοτσίρη Αργυρή, Κουνινιώτη-Χρύσανθου Δήμητρα, Κυριαζής Απόστολος, Κωστάκος Κωνσταντίνος, Λεκέας Γεώργιος, Μαντζαβάς Γεώργιος, Νέγκα Μαριάνθη, Νίγδελη Αικατερίνη, Ξυδία Αγγελική, Παπανικολάου Ξανθίππη, Πεγλερίδης Δημήτριος, Σιμωτάς Αθανάσιος, Σκουτέρη Αλεξάνδρα, Στεργιόπουλος Δημήτριος, Στέφου Μαρία, Τσεκούρας Ανδρέας, Τσούκαλης Κωνσταντίνος, Φλογεράς Αλέξιος.

Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφιοι καλούνται όχι μόνο να παρουσιάσουν προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, αλλά και να εγγυηθούν διαφάνεια, θεσμική επανεκκίνηση και αποκατάσταση του κύρους του Συλλόγου.
