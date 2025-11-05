Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Το προφίλ των υποψηφίων για την Προεδρία

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, αλλά και με αυξημένο ενδιαφέρον από το νομικό κόσμο της Πάτρας, πραγματοποιούνται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κομβική για το μέλλον του Συλλόγου, καθώς το σώμα διέρχεται από μια περίοδο συνταρακτικών αποκαλύψεων από την υπόθεση υπεξαίρεσης στον Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ). Ο φορέας είναι ανεξάρτητος, όμως, το ζήτημα έχει προκαλέσει αναταράξεις και έντονες συζητήσεις εντός του δικηγορικού κόσμου, με την εκλογική αναμέτρηση να επηρεάζεται από την υπόθεση.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Αθανάσιος Ζούπας, ύστερα από δύο συνεχόμενες θητείες, αποχωρεί καθώς, βάσει καταστατικού, δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής. Τη θέση του διεκδικούν οι: Παναγιώτης Ασπρούλιας, Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος, Παναγιώτης Μεταξάς, Πέτρος Ντερέκης, Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και Αιμιλιανός Ρουμελιώτης, σε μια εκλογή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο των μελών του Συλλόγου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, καθώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τη φυσιογνωμία και τη δημόσια παρουσία του Δικηγορικού Συλλόγου τα επόμενα χρόνια.

Το στοίχημα αυτών των εκλογών είναι να παρακινηθούν να συμμετάσχουν οι νέοι δικηγόροι, πολλοί εκ των οποίων εμφανίζονται σήμερα αποστασιοποιημένοι και απογοητευμένοι, κατά ένα μέρος και από τα πρόσφατα γεγονότα οικονομικής ατασθαλίας στον ΛΕΑΔΠΑ. Η ενεργός συμμετοχή τους κρίνεται ωστόσο καθοριστική για το μέλλον του Συλλόγου, καθώς η ανανέωση, η συλλογικότητα και η αξιοπρέπεια του λειτουργήματος περνούν μέσα από τη δική τους φωνή και δράση.

Οι επικείμενες εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών αποκτούν έτσι τη μορφή εκλογής – σταθμού, καθώς η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαχειριστεί όχι μόνο τη θεσμική συνέχεια, αλλά και την ανασυγκρότηση της σχέσης εμπιστοσύνης για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων για τον κλάδο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αμφισβήτησης και προσδοκίας, το αποτέλεσμα της 30ης Νοεμβρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ας δούμε (αλφαβητικά) πως προσεγγίζουν οι 5 υποψήφιοι την υποψηφιότητά τους (η επικοινωνία με τον κ. Ρουμελιώτη, δεν κατέστη εφικτή)

Παναγιώτης Ασπρούλιας: «Στήριξη των αυταπασχολούμενων»

Ο Παναγιώτης Ασπρούλιας υποβάλλει υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, πηγάζοντας από την προσωπική του εμπειρία ως αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος και την πεποίθηση ότι τα κοινά προβλήματα απαιτούν συλλογική προσπάθεια. Τονίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι στην καθημερινή διεκπεραίωση υποθέσεων, τις καθυστερήσεις στα δικαστήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και το υπερβολικό κόστος λειτουργίας γραφείων και η υψηλή φορολογία. Στόχος του είναι η αναγνώριση και στήριξη των αυταπασχολούμενων συναδέλφων, η προώθηση δημόσιου διαλόγου για τα προβλήματα του κλάδου και η συνεργασία με άλλους φορείς. Καλεί τα μέλη σε ανοιχτή συγκέντρωση στις 14 Νοεμβρίου στην αίθουσα διαλέξεων του Συλλόγου, για γόνιμο διάλογο και δεσμεύεται από τις 30 Νοεμβρίου να ξεκινήσει συλλογικά την προσπάθεια για έναν ζωντανό και δυναμικό σύλλογο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών του και σε συμπόρευση με λοιπούς φορείς της πόλης μας.

Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος: «Αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια»

Ο Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος υποβάλλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, στηριζόμενος σε πολυετή εμπειρία ως μάχιμος δικηγόρος και ενεργό μέλος του ΔΣ. Υπογραμμίζει πως ο Δικηγορικός Σύλλογος «δεν είναι ένας απλός θεσμός, αλλά οι άνθρωποί του». Η απόφασή του πηγάζει από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα καθημερινά προβλήματα του κλάδου, όπως καθυστερήσεις στα δικαστήρια, υπερβολικά έξοδα και δυσκολίες των νέων συναδέλφων στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους. Στόχος του είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας του δικηγορικού λειτουργήματος. Δεσμεύεται να προασπίσει τον σεβασμό των δικηγόρων ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης, να επιλύει άμεσα τα προβλήματα εντός των δικαστηρίων και να συνεργαστεί με την Ολομέλεια των Προέδρων και τη Συντονιστική Επιτροπή για την προώθηση των συμφερόντων των μελών. Καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά, ώστε ο Σύλλογος να γίνει πραγματικά κοινό σπίτι για όλους.

Παναγιώτης Μεταξάς: «Ενα σκαλί παραπάνω»

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Μεταξάς, με εμπειρία σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στη δικηγορία και επτά θητείες συμμετοχής στα όργανα του Συλλόγου, επισημαίνει ότι προσέρχεται στην εκλογική διαδικασία «με μοναδικό κίνητρο την προσφορά». Οπως αναφέρει, «η ενασχόλησή μου με τα κοινά του Συλλόγου, από τη θέση του μέλους, του ταμία, του γενικού γραμματέα και του αντιπροέδρου, μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω σε βάθος τα προβλήματα του κλάδου». Υπόσχεται να εργαστεί με διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης, δίνοντας προτεραιότητα στα καθημερινά ζητήματα των δικηγόρων, στην προστασία της αξιοπρέπειας του λειτουργήματος και στη διασφάλιση του σεβασμού των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προς τους δικηγόρους. «Θα σταθώ πλάι σε κάθε συνάδελφο και δεν θα διστάσω να συγκρουστώ με όποιον επιχειρήσει να υποβαθμίσει τον ρόλο μας» υπογραμμίζει, θέτοντας ως στόχο «να ανέβει ο Σύλλογός μας ένα σκαλί παραπάνω» και «με γνώμονα πρώτα το συμφέρον των μελών του Συλλόγου».

Πέτρος Ντερέκης: «Σοβαρότητα και όραμα»

Ο Πέτρος Ντερέκης υποβάλλει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, εκφράζοντας τη βαθιά αγωνία του για τα προβλήματα του επιστημονικού και επαγγελματικού κλάδου. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού, ακομμάτιστου και συμμετοχικού συλλόγου, που θα στηρίζει ουσιαστικά τα μέλη του και θα προωθεί τη δικηγορία στην Πάτρα με σοβαρότητα και όραμα.

Οι βασικές αρχές του οράματος περιλαμβάνουν την αγωνία για την πορεία της δικηγορίας και της δικαιοσύνης, την αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μεταξύ των συναδέλφων, την ενεργή συμμετοχή και δράση αντί για αδράνεια και τη δημιουργία ενός συλλόγου που λειτουργεί συλλογικά και εμπνέει εμπιστοσύνη.

Οι κεντρικοί στόχοι του περιλαμβάνουν την αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματα του κλάδου, τη δράση σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, την ουσιαστική στήριξη κάθε συναδέλφου, τη διεκδίκηση με επιχειρήματα και την ανάδειξη της νέας γενιάς δικηγόρων στη λήψη αποφάσεων.

Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης: «Ανανέωση και συλλογικότητα»

Ο Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης υποβάλλει υποψηφιότητα για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, επισφραγίζοντας 27 χρόνια ενεργής δικηγορίας και 3 θητείες στο Δ.Σ. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από δράση και συμμετοχή αντί αδράνειας, με αφοσίωση στην προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων του. Το όραμά του για τον σύλλογο στηρίζεται σε 4 αρχές: σύγχρονος, ανοιχτός, ακομμάτιστος και συμμετοχικός. Στόχος είναι ένας σύλλογος που θα ανήκει σε όλους, θα διεκδικεί με κύρος και επιχειρήματα, θα στηρίζει κάθε συνάδελφο και θα δίνει στη νέα γενιά τη θέση που της αξίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση δράσεων, καθώς η ενεργός συμμετοχή τους θεωρείται βασικό στοιχείο για την ανανέωση και τη συλλογικότητα. Καλεί τους συναδέλφους να πορευθούν «με σοβαρότητα, ανανέωση και όραμα» ζητώντας την εμπιστοσύνη τους για μια νέα εποχή δικηγορίας στην Πάτρα.

