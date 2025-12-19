Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Θα έχουμε σημαντικές δικαστικές εξελίξεις», ποιους μηνύει, η αντίδραση της οικογένειας

Μηνύσεις κατά του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου και γνωστού επιχειρηματία, προανήγγειλε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η πρεμιέρα Μαζωνάκη και το μήνυμα μετά την καταγγελία σε βάρος του ΦΩΤΟ

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο «Happy Day» δήλωσε: «Όχι μόνο θα μηνυθεί ο 21χρονος για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά θα μηνυθεί επίσης γιατί είναι όργανο αυτής της εκβίασης, είναι συνεργός αυτής της εκβίασης και για ψευδή κατάθεση. Θα καταθέσουμε μήνυση την επόμενη εβδομάδα και στον επιχειρηματία που έχουμε κατονομάσει στο τμήμα Εκβιαστών. Θα έχουμε σημαντικές δικαστικές εξελίξεις».

«Δεν μιλάμε για πράξεις βίας»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη διευκρίνισε ακόμη ότι η καταγγελία του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου δεν σχετίζεται με περιστατικό βίας εκ μέρους του Γιώργου Μαζωνάκη. «Δεν μιλάμε για πράξεις βίας, ούτε κάποιες άλλες μορφές απειλών. Οριοθετούμε ότι αυτή η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλον ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά. Γι αυτό κατηγορείται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η μη πραγματοποίηση αυτής της συνεύρεσης δεν στάθηκε εμπόδιο ούτε στην πρόσληψη ούτε στη συνέχιση, αλλά ούτε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτών των δύο ανθρώπων».

Όσο για τη μήνυση του 21χρονου, ο Χαράλαμπος Λυκούδης σχολίασε: «Το ραντεβού εδόθη πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπάρχει νοήμων άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να πιστεύει ότι για ένα περιστατικό 9 μήνες πριν, ο καταγγέλλων θα επιλέξει πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη να πάει να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία που σε χρόνο ρεκόρ γίνεται φέιγ βολάν; Έτσι ξεδιπλώθηκε η σκοπιμότητα!».

«Δεν οφείλει πουθενά χρήματα ο Γιώργος Μαζωνάκης», συμπλήρωσε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης.

Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος του Γιώργου Μαζωνάκη τονίζουν: «Παρακολουθήσαμε μέσω αναρτήσεων από τα social media την τεράστια επιτυχία και την απίστευτη προσέλευση κόσμου στο νυχτερινό κέντρο, όπου έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα ο Γιώργος. Για ακόμη μία φορά οι άνθρωποι που τον αγαπούν, έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το «παρών» σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον».

Και πρόσθεσαν: «Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί και γνωρίζουμε ότι από τους ανθρώπους ο Γιώργος παίρνει δύναμη για να συνεχίσει»

