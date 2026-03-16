Δήμαρχος βρέθηκε νεκρός στη Γαλλία

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Πο, η υπόθεση εξετάζεται με βασική εκδοχή την αυτοκτονία

16 Μαρ. 2026 18:17
Στη Γαλλία νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (16/3/2026) ο δήμαρχος του χωριού Βιοντό-Αμπάνς-ντε-Μπα στα νοτιοδυτικά της χώρας, Κριστιάν Μπερσαΐτς, ο οποίος είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Πο, η υπόθεση εξετάζεται με βασική εκδοχή την αυτοκτονία.

Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν θα έχει διάρκεια, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα»

Ο Μπερσαΐτς, εν ενεργεία δήμαρχος του χωριού Βιοντό-Αμπάνς-ντε-Μπα, στη Γαλλική Χώρα των Βάσκων, βρέθηκε νεκρός κοντά στο σπίτι του το πρωί της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την εκλογική του ήττα στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών της Κυριακής.

Ο 61χρονος πολιτικός, που είχε αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου το 2017, ήταν εκ νέου υποψήφιος για τη δημαρχία, ωστόσο ηττήθηκε από τον αντίπαλό του, ο οποίος συγκέντρωσε το 55,50% των ψήφων στο μικρό χωριό των περίπου 750 κατοίκων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Πο, ο δήμαρχος αγνοούνταν από το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο Μπερσαΐτς είχε αποχωρήσει από το εκλογικό τμήμα της κοινότητάς του περίπου στις 21:00 και στη συνέχεια «δεν απαντούσε πλέον στο τηλέφωνο», δήλωσε ο εισαγγελέας του Πο, Ροντόλφ Ζαρί.

Οι οικείοι του διαπίστωσαν αργότερα το ίδιο βράδυ ότι από το σπίτι έλειπε το αεροβόλο όπλο του και ειδοποίησαν τις αρχές. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το πρωί της Δευτέρας, οι δυνάμεις της χωροφυλακής εντόπισαν το άψυχο σώμα του σε δασική περιοχή, σε μικρή απόσταση από το όχημά του, περίπου δέκα μέτρα μακριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα από πυροβολισμό.

Η εισαγγελία του Πο εξετάζει την υπόθεση, με τις αρχές να θεωρούν ως πιθανότερο σενάριο την αυτοκτονία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Ο Αραξος στο επίκεντρο ερώτησης του ΚΚΕ – Το δημοσίευμα της «Π» για μετασταθμεύσεις πυρηνικών μαχητικών
18:52 Καστελόριζο: Βούλιαξε σκάφος της Frontex στο οποίο επέβαινε η Εσθονή πρέσβης!
18:47 «Είμαστε ομάδα μαχητών, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για την άνοδο»
18:37 Έκαιγε χόρτα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 687,5 ευρώ
18:27 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»
18:17 Δήμαρχος βρέθηκε νεκρός στη Γαλλία
18:08 Δήμος Πατρέων: Ερώτηση της Σιώρου για την οδό Κανακάρη
18:05 Με το μυαλό στη Μπέτις και στην πρόκριση
18:00 Το εγκεφαλικό απαιτεί καταρτισμένο γιατρό – Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη θέσπιση εξειδίκευσης
17:57 Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:53 Θεσσαλονίκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου
17:43 «Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά» η φωτογραφία και η συγκλονιστική μαρτυρία για τον αδικοχαμένο Κλεομένη
17:39 Οι γυναίκες του ΝΟΠ τεστάρουν δυνάμεις με τον ισχυρό Ολυμπιακό
17:36 Γιατί προφυλακίστηκε ο 58χρονος Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, τι υποστήριξε στην απολογία του
17:29 Ο Ερμής συνεχίζει να βάζει βάσεις για το μέλλον
17:21 Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν θα έχει διάρκεια, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα»
17:15 Πρόστιμο μαμούθ στην Τσέλσι από την Premier League, 10 εκατ. λιρών και απαγόρευση μεταγραφών με αναστολή
17:07 Εβδομάδα Ποίησης στο Πολύεδρο, δείτε το πρόγραμμα
17:00 Με ακίνητα αξίας 17 δις. € οι Αχαιοί – Λιγότεροι ιδιοκτήτες, ακριβότερα σπίτια
16:54 Axios: «Ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει ως τον Σεπτέμβριο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
