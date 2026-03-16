Δήμαρχος βρέθηκε νεκρός στη Γαλλία

Στη Γαλλία νεκρός εντοπίστηκε σήμερα (16/3/2026) ο δήμαρχος του χωριού Βιοντό-Αμπάνς-ντε-Μπα στα νοτιοδυτικά της χώρας, Κριστιάν Μπερσαΐτς, ο οποίος είχε ηττηθεί στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Πο, η υπόθεση εξετάζεται με βασική εκδοχή την αυτοκτονία.

Ο Μπερσαΐτς, εν ενεργεία δήμαρχος του χωριού Βιοντό-Αμπάνς-ντε-Μπα, στη Γαλλική Χώρα των Βάσκων, βρέθηκε νεκρός κοντά στο σπίτι του το πρωί της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την εκλογική του ήττα στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών της Κυριακής.

Ο 61χρονος πολιτικός, που είχε αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου το 2017, ήταν εκ νέου υποψήφιος για τη δημαρχία, ωστόσο ηττήθηκε από τον αντίπαλό του, ο οποίος συγκέντρωσε το 55,50% των ψήφων στο μικρό χωριό των περίπου 750 κατοίκων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Πο, ο δήμαρχος αγνοούνταν από το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο Μπερσαΐτς είχε αποχωρήσει από το εκλογικό τμήμα της κοινότητάς του περίπου στις 21:00 και στη συνέχεια «δεν απαντούσε πλέον στο τηλέφωνο», δήλωσε ο εισαγγελέας του Πο, Ροντόλφ Ζαρί.

Οι οικείοι του διαπίστωσαν αργότερα το ίδιο βράδυ ότι από το σπίτι έλειπε το αεροβόλο όπλο του και ειδοποίησαν τις αρχές. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το πρωί της Δευτέρας, οι δυνάμεις της χωροφυλακής εντόπισαν το άψυχο σώμα του σε δασική περιοχή, σε μικρή απόσταση από το όχημά του, περίπου δέκα μέτρα μακριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα από πυροβολισμό.

Η εισαγγελία του Πο εξετάζει την υπόθεση, με τις αρχές να θεωρούν ως πιθανότερο σενάριο την αυτοκτονία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



