Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν θα έχει διάρκεια, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις και το Ιράν να εξαπολύει δριμεία επίθεση την Κυριακή (15.3.26). Σε συνέντευξή του στο PBS, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο πόλεμος δεν θα έχει διάρκεια και πως όταν θα τερματιστεί η σύρραξη «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Axios: «Ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει ως τον Σεπτέμβριο»

Την ίδια χώρα, όλο και περισσότερες χώρες απαντούν αρνητικά στο κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου για αποστολή πολεμικών σκαφών στον Περσικό Κόλπο ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι τα Στενά θα είναι ανοιχτά «πλην των ΗΠΑ και των συμμάχων τους»

