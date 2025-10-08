Δήμας: Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ανοίγει η Πατρών-Πύργου – Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας – Πύργου, καθώς σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του έργου θα δοθούν στην κυκλοφορία έως τις 30 Νοεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, ολοκληρώνοντας ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Δυτικής Ελλάδας.

Δήμας: Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ανοίγει η Πατρών-Πύργου - Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.
08 Οκτ. 2025 12:37
Pelop News

Την αισιοδοξία ότι ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας – Πύργου θα είναι πλήρως έτοιμος έως του Αγίου Ανδρέα εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης στο εργοτάξιο του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτη Παπανικόλα.

Ο υπουργός δήλωσε ότι στο έργο απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι, τονίζοντας πως οι εργασίες προχωρούν «με πολύ υψηλό ρυθμό». «Στόχος μας είναι του Αγίου Ανδρέα να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο», ανέφερε ο κ. Δήμας.

Αυτοψία Δήμα πριν την παράδοση του τελευταίου τμήματος της Πατρών – Πύργου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δήμας: Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ανοίγει η Πατρών-Πύργου - Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Παράλληλα, ζήτησε «την κατανόηση των κατοίκων της Πάτρας για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκαλεί ο αποκλεισμός της παράκαμψης», επισημαίνοντας πως «ο στόχος παραμένει η πλήρης παράδοση του έργου έως τις 30 Νοεμβρίου».

Εντατικοποίηση εργασιών στα τελευταία χιλιόμετρα

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, χαρακτήρισε τη σημερινή αυτοψία «ιδιαίτερα κρίσιμη», καθώς διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες στα τελευταία 10 χλμ. έχουν εντατικοποιηθεί.
«Πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικά τμήμα, αφού από την περιοχή διέρχονται δίκτυα κοινής ωφέλειας. Παρ’ όλα αυτά, οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος», ανέφερε.

Δήμας: Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ανοίγει η Πατρών-Πύργου - Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Τεχνικά έργα με υψηλό βαθμό δυσκολίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε., Παναγιώτης Παπανικόλας, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο τμήμα, αν και μικρό σε μήκος, «είναι εξαιρετικά απαιτητικό τεχνικά». «Η μορφολογία του εδάφους μάς αναγκάζει να κατασκευάσουμε σειρά τεχνικών έργων, όπως τοίχους αντιστήριξης, άνω και κάτω διαβάσεις και οχετούς. Πρόκειται για εργασίες χρονοβόρες, που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό», σημείωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ταλαιπωρία που προκαλεί η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό, ζητώντας «την κατανόηση των κατοίκων και των οδηγών». «Σε περίπου ενάμιση μήνα, με την ολοκλήρωση των 10 χιλιομέτρων Μιντιλόγλι – Αλισσός, η οδική ασφάλεια και η καθημερινότητα όλων θα βελτιωθούν εντυπωσιακά», πρόσθεσε.

Δήμας: Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ανοίγει η Πατρών-Πύργου - Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Με την παράδοση του τελευταίου τμήματος, ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας – Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου θα αποτελέσει έναν από τους πλέον σύγχρονους και ασφαλείς οδικούς άξονες της χώρας, συνδέοντας τη Δυτική Ελλάδα με το εθνικό δίκτυο και μειώνοντας δραστικά τον χρόνο και το κόστος μετακίνησης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ