Δήμας: Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα ανοίγει η Πατρών-Πύργου – Παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Την αισιοδοξία ότι ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας – Πύργου θα είναι πλήρως έτοιμος έως του Αγίου Ανδρέα εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης στο εργοτάξιο του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτη Παπανικόλα.

Ο υπουργός δήλωσε ότι στο έργο απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι, τονίζοντας πως οι εργασίες προχωρούν «με πολύ υψηλό ρυθμό». «Στόχος μας είναι του Αγίου Ανδρέα να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο», ανέφερε ο κ. Δήμας.

Αυτοψία Δήμα πριν την παράδοση του τελευταίου τμήματος της Πατρών – Πύργου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, ζήτησε «την κατανόηση των κατοίκων της Πάτρας για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκαλεί ο αποκλεισμός της παράκαμψης», επισημαίνοντας πως «ο στόχος παραμένει η πλήρης παράδοση του έργου έως τις 30 Νοεμβρίου».

Εντατικοποίηση εργασιών στα τελευταία χιλιόμετρα

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, χαρακτήρισε τη σημερινή αυτοψία «ιδιαίτερα κρίσιμη», καθώς διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες στα τελευταία 10 χλμ. έχουν εντατικοποιηθεί.

«Πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικά τμήμα, αφού από την περιοχή διέρχονται δίκτυα κοινής ωφέλειας. Παρ’ όλα αυτά, οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος», ανέφερε.

Τεχνικά έργα με υψηλό βαθμό δυσκολίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε., Παναγιώτης Παπανικόλας, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο τμήμα, αν και μικρό σε μήκος, «είναι εξαιρετικά απαιτητικό τεχνικά». «Η μορφολογία του εδάφους μάς αναγκάζει να κατασκευάσουμε σειρά τεχνικών έργων, όπως τοίχους αντιστήριξης, άνω και κάτω διαβάσεις και οχετούς. Πρόκειται για εργασίες χρονοβόρες, που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό», σημείωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ταλαιπωρία που προκαλεί η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό, ζητώντας «την κατανόηση των κατοίκων και των οδηγών». «Σε περίπου ενάμιση μήνα, με την ολοκλήρωση των 10 χιλιομέτρων Μιντιλόγλι – Αλισσός, η οδική ασφάλεια και η καθημερινότητα όλων θα βελτιωθούν εντυπωσιακά», πρόσθεσε.

Με την παράδοση του τελευταίου τμήματος, ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας – Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου θα αποτελέσει έναν από τους πλέον σύγχρονους και ασφαλείς οδικούς άξονες της χώρας, συνδέοντας τη Δυτική Ελλάδα με το εθνικό δίκτυο και μειώνοντας δραστικά τον χρόνο και το κόστος μετακίνησης.

