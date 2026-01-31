Δήμας για το κυκλοφοριακό της Αττικής: Flyover στον Κηφισό, έργα-κόμβοι και σκέψεις για έξοδο επιχειρήσεων από την Αθήνα

Στο κυκλοφοριακό χάος που ταλαιπωρεί καθημερινά εκατομμύρια πολίτες στην Αττική αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλά και τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για τη βελτίωση της εικόνας στους βασικούς οδικούς άξονες.

Μιλώντας στο ERTnews, ο υπουργός έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει αντικατασταθεί σχεδόν το σύνολο του στόλου των αστικών λεωφορείων. Όπως ανέφερε, τα νέα οχήματα είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα, κάτι που, όπως είπε, είναι ήδη ορατό στην καθημερινή κυκλοφορία.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, η οποία θα συνδέσει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, προσφέροντας μια ουσιαστική εναλλακτική μετακίνησης.

Κόμβοι και βαρέα οχήματα

Στο πεδίο των οδικών υποδομών, ο κ. Δήμας στάθηκε ιδιαίτερα στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Όπως εξήγησε, η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό αναμένεται να αποσυμφορήσει τον αστικό ιστό από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Η σύμβαση του έργου, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου τριών ετών.

Αναφορά έγινε και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου προβλέπεται διαχωρισμός των λωρίδων εισόδου των οχημάτων από το αεροδρόμιο προς την Αττική Οδό, με στόχο τη μείωση της συμφόρησης.

Για τα φορτηγά, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, εξετάζοντας ακόμη και κίνητρα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθήνας, ώστε να περιοριστεί η κίνηση βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό.

Flyover στον Κηφισό

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον Κηφισό, όπου –όπως είπε– εξετάζονται διαφορετικά σενάρια παρεμβάσεων. Ανάμεσά τους και η λύση της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, στα πρότυπα της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι το αντίστοιχο έργο εκεί διπλασιάζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων, από 5.000 σε 10.000 ανά ώρα, μειώνοντας αισθητά τη συμφόρηση.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι για την περίοδο κατασκευής υπάρχει προβληματισμός για τις επιπτώσεις στην Αθήνα, τονίζοντας ότι η εμπειρία της Θεσσαλονίκης δείχνει πως, παρά την προσωρινή ταλαιπωρία, οι παρεμβάσεις αποδίδουν όταν συνδυάζονται με μέτρα της Τροχαίας, των ΟΤΑ και ενίσχυση των μέσων μεταφοράς.

Έλεγχοι, ΚΟΚ και μεγάλα έργα

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο της Τροχαίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων για παράνομο παρκάρισμα και παραβάσεις. Υπενθύμισε ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχει αυστηροποιήσει τις κυρώσεις, ενώ προχωρά και η εγκατάσταση «έξυπνων» καμερών για τον έλεγχο παραβάσεων, ανασφάλιστων οχημάτων και όσων δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά και σε μεγάλα έργα εκτός Αττικής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αλλά και τον ΒΟΑΚ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργοτάξια και εφαρμόζονται μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

«Πρόκειται για ένα σύνολο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων με στόχο την ανακούφιση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», κατέληξε ο κ. Δήμας.

