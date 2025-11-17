Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, βρέθηκε στο εργοτάξιο του τελευταίου υπό κατασκευή τμήματος της Πατρών–Πύργου, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο των εργασιών, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ αποκάλυψε ότι στα εγκαίνια θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της Πατρών–Πύργου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας το εργοτάξιο, για να επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών.

Ανακοινώσεις από Δήμα για Πατρών – Πύργου, νέα αυτοψία σήμερα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, έφτασε στον κόμβο της Οβρυάς λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, ενώ πρώτος σταθμός της επιθεώρησης ήταν ο κόμβος στο Μιντιλόγλι.

Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων, τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου, με τον υπουργό να επισημαίνει ότι το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός προγράμματος.

«Μέσα σε είκοσι ημέρες θα έχει παραδοθεί ο δρόμος. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος», δήλωσε ο κ. Δήμας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών. Όπως ανέφερε, 476 εργαζόμενοι απασχολούνται καθημερινά στο έργο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ολοκληρωθεί με ταχύτητα και ασφάλεια.

Σε ερώτηση για το αν η παράδοση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, απάντησε πως «θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μέσα στις επόμενες ημέρες». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στα εγκαίνια θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όταν γίνουν τα εγκαίνια, θα είναι παρών και ο πρωθυπουργός».

Ο Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το υπουργείο Υποδομών, καθώς ο άξονας Πατρών–Πύργου είναι κρίσιμος για τη Δυτική Ελλάδα, συνδέοντας με ασφάλεια την Πάτρα, την Ηλεία και το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος όπως επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών.

Η παράδοση του τελευταίου τμήματος θα σημάνει και την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, ενός έργου που ταλαιπώρησε επί χρόνια την περιοχή και που, όπως όλα δείχνουν, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

