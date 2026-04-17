Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη στάθηκε στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της Ιωάννας Τούνη, λέγοντας ότι η δικαίωση αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια αλλά και όλες τις γυναίκες.

17 Απρ. 2026 17:00
Pelop News

Σύμβολο ελπίδας χαρακτήρισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη την Ιωάννα Τούνη, σχολιάζοντας τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn με θύμα τη γνωστή επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση ως προς το ύψος των ποινών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε ότι η Ιωάννα Τούνη δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της νίκης της. Όπως ανέφερε, η φίλη της έδωσε μεγάλη μάχη και από ένα σημείο και μετά η υπόθεση έπαψε να είναι μόνο προσωπική, αποκτώντας ευρύτερη σημασία για τις γυναίκες που έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση.

 

Η ίδια τόνισε ότι η αντοχή που έδειξε η Ιωάννα Τούνη σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν πολύ μεγάλη, προσθέτοντας πως η δικαίωση αυτή «δεν ήταν μόνο για την Ιωάννα», αλλά για όλους. Στο ίδιο πλαίσιο, την περιέγραψε ως «ένα σύμβολο ελπίδας».

Πέρα από την αναφορά στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε και για την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας πως βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη φάση με τον σύντροφό της, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκέφτεται αυτή την περίοδο να κάνει κάποιο επόμενο βήμα στην τηλεόραση, καθώς δεν θέλει να αποσπαστεί από τις υπόλοιπες επαγγελματικές της δραστηριότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:35 Δύο ελληνικά νησιά στους προορισμούς-έκπληξη για το 2026
17:31 Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς
17:27 Αφιέρωμα της WELT στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: «Ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα»
17:17 Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο
17:17 Αττάλεια: Νέες αιχμές Ερντογάν για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Ορμούζ
17:09 ΟΗΕ για Γάζα: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα
17:00 Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία
17:00 Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της»
16:52 Χοληστερόλη: Το κόκκινο φρούτο που συνδέεται με πτώση της LDL μέσα σε 60 λεπτά
16:43 Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου
16:35 Νέο χτύπημα Τραμπ κατά Μπάιντεν: «Με τον Sleepy Joe γελούσαν με τις ΗΠΑ»
16:27 Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες
16:23 Ηλεία: Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση με 8 συλλήψεις και 95 παραβάσεις ΚΟΚ
16:18 Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία όσο διαρκεί η εκεχειρία
16:10 Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Μυρτώ – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ
16:08 Κόρινθος: Η 17χρονη πήγε για φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό – Κόρη γνωστού γιατρού
16:07 Βάνα Μπάρμπα: «Ήταν λάθος που εξέθεσα την κόρη μου στη δημοσιότητα»
16:00 Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM103,9: «Η κυβέρνηση μοιάζει με εκκρεμές» ΗΧΗΤΙΚΟ
15:53 ΑΑΔΕ: Αυτόματη υποβολή προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους
15:45 Χάκερ «έσπασαν» σε λίγα λεπτά το ευρωπαϊκό Kids Wallet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ