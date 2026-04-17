Σύμβολο ελπίδας χαρακτήρισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη την Ιωάννα Τούνη, σχολιάζοντας τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn με θύμα τη γνωστή επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση ως προς το ύψος των ποινών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε ότι η Ιωάννα Τούνη δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της νίκης της. Όπως ανέφερε, η φίλη της έδωσε μεγάλη μάχη και από ένα σημείο και μετά η υπόθεση έπαψε να είναι μόνο προσωπική, αποκτώντας ευρύτερη σημασία για τις γυναίκες που έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση.

Η ίδια τόνισε ότι η αντοχή που έδειξε η Ιωάννα Τούνη σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν πολύ μεγάλη, προσθέτοντας πως η δικαίωση αυτή «δεν ήταν μόνο για την Ιωάννα», αλλά για όλους. Στο ίδιο πλαίσιο, την περιέγραψε ως «ένα σύμβολο ελπίδας».

Πέρα από την αναφορά στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε και για την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας πως βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη φάση με τον σύντροφό της, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκέφτεται αυτή την περίοδο να κάνει κάποιο επόμενο βήμα στην τηλεόραση, καθώς δεν θέλει να αποσπαστεί από τις υπόλοιπες επαγγελματικές της δραστηριότητες.

