Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των καταδικασμένων για το revenge porn της Τούνη

Νέο περιστατικό ήρθε να προστεθεί στη φορτισμένη ατμόσφαιρα γύρω από την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, καθώς άγνωστοι έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των δύο ανδρών που κρίθηκαν ένοχοι για κακούργημα. Το συμβάν έγινε γνωστό τη Δευτέρα 6 Απριλίου, με τη Σωτηρία Πανουσάκη να περιγράφει δημόσια όσα αντίκρισε το πρωί έξω από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε η ίδια, βγήκε από το σπίτι λίγο πριν από τις 8 το πρωί για να πάει στα δικαστήρια και βρήκε το όχημά της χτυπημένο. Σύμφωνα με την περιγραφή της, δεν υπήρχε πέτρα ή άλλο αντικείμενο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ υποστήριξε ότι κανένα από τα υπόλοιπα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στη γειτονιά δεν είχε υποστεί ζημιά. Με βάση αυτή την εικόνα, η ίδια εκτιμά ότι δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για στοχευμένη ενέργεια.

Η δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι δεν αφαιρέθηκε τίποτα από το εσωτερικό του οχήματος, στοιχείο που, όπως αφήνει να εννοηθεί, ενισχύει την εκτίμηση ότι στόχος δεν ήταν η κλοπή αλλά ο εκφοβισμός. Παράλληλα, μίλησε για καθημερινά υβριστικά μηνύματα που, όπως είπε, δέχεται το τελευταίο διάστημα, ζητώντας να σταματήσει η ρητορική μίσους που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση.





Το περιστατικό καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ίδια υπόθεση, που επανέφεραν το θέμα έντονα στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο «Πρωινό», η κ. Πανουσάκη συνέδεσε το κλίμα των τελευταίων ημερών με τη μεγάλη δημοσιότητα που έχει πάρει ξανά η υπόθεση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρόσωπα που ζουν στην ίδια πόλη και κινούνται στον ίδιο αστικό ιστό εδώ και χρόνια.

Αναφερόμενη, μάλιστα, και στο πρόσφατο περιστατικό σε νυχτερινό κατάστημα της Θεσσαλονίκης, η δικηγόρος υποστήριξε ότι ο πελάτης της δεν είχε αντιληφθεί αρχικά την παρουσία της Ιωάννας Τούνη στον χώρο και αντέδρασε όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει εξαιτίας της παρουσίας του εκεί. Στη δημόσια τοποθέτησή της υποστήριξε ότι ο ίδιος θεώρησε προσβλητικό το αίτημα αυτό και επέλεξε να παραμείνει στο κατάστημα, λέγοντας πως ούτε την ενοχλούσε ούτε ο ίδιος ενοχλείτο από την παρουσία της.

Η υπόθεση είχε ήδη επανέλθει στο προσκήνιο μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, που έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn. Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο πλαίσιο, το νέο περιστατικό με το αυτοκίνητο της συνηγόρου υπεράσπισης προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα έντασης που συνοδεύει τις τελευταίες ημέρες την υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



